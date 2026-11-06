Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेत खळबळ! महिला कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीनंतर माजी उपमहापौरांना प्रवेशबंदी

पुणे : पुणे महापालिकेत नगरसचिव विभागात काम करणाऱ्या महिलेसोबत माजी उपमहापौरांनी गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी महापालिकेच्या विशाखा समितीकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रशासनाने माजी उपमहापौरांना महापालिकेच्या आवारात प्रवेशबंदी केली आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.गुरुवारी (ता. ५) दुपारी महापालिकेत स्थायी समितीची बैठक होती. त्यामुळे नगरसचिव विभागातील बहुतांश कर्मचारी, अधिकारी हे बैठकीच्या ठिकाणी होते. तसेच दुपारी जेवणाची सुट्टी झाल्याने उर्वरित कर्मचारी हे बाहेर होते. त्यावेळी नगरसचिव विभागात तक्रारदार महिला काम करत असताना उपमहापौर पद भूषविलेल्या माजी नगरसेवकाने थेट महिला कर्मचाऱ्याचा हात पकडून गैरवर्तन केले, तसेच असभ्य भाषेत तिच्याशी संवाद साधला.’.या महिलेने माजी उपमहापौरांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून घेत घडलेला प्रसंग वरिष्ठांच्या कानावर घातला. दरम्यान, या प्रकारामुळे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून, अशा माननीयांना धडा शिकवला जावा, अशी मागणी केली जात आहे. विशाखा समितीच्या अध्यक्षा, विधी सल्लागार ॲड. नीशा चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘संबंधित महिलेची तक्रार प्राप्त झाली असून, यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.’’.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...\rसुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर म्हणाले, ‘‘हा प्रकार घडल्यानंतर संबंधित तक्रारदार महिलेवर कोणताही दबाव येऊ नये आणि पुराव्यांशी छेडछाड होऊ नये यासाठी संबंधित व्यक्तीला पुढील आदेशापर्यंत महापालिकेच्या आवारात प्रवेशास बंदी घालण्यात आली आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.