Pune Parking Scam : महापालिका वाहनतळांवर पाचपट वसुली; मोटारींना ७० रुपये, तर दुचाकींना ३० रुपये प्रतितास आकारणी

Pune Parking Contractors Charge Five Times the Fixed Rate : पुण्यातील महापालिकेच्या वाहनतळांवरील (पार्किंग) ठेकेदारांकडून दुचाकीसाठी २० ते ३० रुपये तर चारचाकीसाठी ६० ते ७० रुपये प्रतितास असे महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराच्या (दुचाकी ₹२/तास, चारचाकी ₹१४/तास) तब्बल पाचपट जादा शुल्क आकारून नागरिकांची उघडपणे लूट सुरू असूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे.
पांडुरंग सरोदे -सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरामध्ये विविध कामे व खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना महापालिकेच्या वाहनतळावर वाहने लावण्यासाठी (पार्किंग) मोटारींना ६० ते ७० रुपये, तर दुचाकीसाठी २० ते ३० रुपये प्रतितास मोजण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या दराच्या दुप्पट-तिप्पट नव्हे, तर तब्बल पाचपट जादा शुल्क आकारून ठेकेदारांकडून नागरिकांची लूट होत आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे.

