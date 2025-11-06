Pune Parking Scam : महापालिका वाहनतळांवर पाचपट वसुली; मोटारींना ७० रुपये, तर दुचाकींना ३० रुपये प्रतितास आकारणी

पुणे : शहरामध्ये विविध कामे व खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना महापालिकेच्या वाहनतळावर वाहने लावण्यासाठी (पार्किंग) मोटारींना ६० ते ७० रुपये, तर दुचाकीसाठी २० ते ३० रुपये प्रतितास मोजण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराच्या दुप्पट-तिप्पट नव्हे, तर तब्बल पाचपट जादा शुल्क आकारून ठेकेदारांकडून नागरिकांची लूट होत आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. .विविध प्रकारची खरेदी, देवदर्शन, पर्यटन तसेच विविध कामांच्या निमित्ताने नागरिक शहराच्या मध्यवर्ती भागात येतात. उपनगरे व बाहेरगावावरून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. महात्मा फुले मंडई, नारायण पेठ, पुणे स्टेशन अशा विविध ठिकाणच्या महापालिकेच्या वाहनतळांवर नागरिक वाहने लावतात. संबंधित वाहनतळांच्या ठिकाणी दुचाकींसाठी दोन रुपये तर चारचाकी वाहनांसाठी १४ रुपये प्रतितास असा महापालिकेचा दर आहे. परंतु, संबंधित ठेकेदार या नियमाचे सर्रास उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने वाहनचालकांकडून शुल्क आकारणी करीत असल्याचे नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी व ‘सकाळ’ने प्रत्यक्ष केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले.....अशी होतेय लूट !नागरिकांनी वाहनतळावर वाहने लावल्यानंतर त्यांना दिल्या जाणाऱ्या पावतीवर महापालिकेच्या नावाचा, दरांचा, वेळेचा, उल्लेख नसतो.वाहनतळावर एक तासापेक्षा जास्त वेळ वाहन लावल्यास १४ रुपये किंवा त्या प्रमाणात शुल्क घेणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र दोन ते तीन तासांसाठी १८० ते २०० रुपये घेतले जातात.महापालिकेच्या दरापेक्षा पाचपट रक्कम ठेकेदार वसुल करतात. तसेच पावती देखील परत घेतली जाते.जादा शुल्काबाबत जाब विचारल्यास दादागिरी करून त्याला तेथून जाण्यास भाग पाडले जाते..Nashik Crime : नाशिकमध्ये 'एमडी' तस्कराच्या मुसक्या आवळल्या; ६५ हजार रुपयांचे ड्रग्ज जप्त, मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल..तक्रार करायची तरी कुठे ?शहरातील एक-दोन वाहनतळ वगळता उर्वरित वाहनतळांच्या ठिकाणी चालकांना महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार करण्यासाठी संपर्क क्रमांक, ई-मेल यासारखी व्यवस्था नाही. तसेच वाहनतळाच्या ठिकाणी शुल्क, अटी व शर्ती यासंबंधीचे महापालिकेचे फलकही लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जादा पैसे घेतल्यास किंवा अनुचित प्रकार घडल्यास तक्रार करायची कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत..मी अकलूजहून पुण्यामध्ये नेहमी येतो. कै. सतीशशेठ धोंडिबा मिसाळ वाहनतळामध्ये मी नेहमी मोटार लावतो, पूर्वी ५० रुपये तासाला घेतले जात होते, बुधवारी दुपारी मी मोटार लावली आणि एक ते सव्वा तासाने घेतली, त्यावेळी १८० रुपये घेतले. आम्ही बाहेरगावची माणसे, त्यांना जाब कसा विचारू?- एक वाहनचालककै. सतीशशेठ धोंडिबा मिसाळ वाहनतळामध्ये सोमवारी मी मोटार लावली. एक-दीड तासाने मी मोटार घेण्यासाठी गेलो, त्यावेळी तेथे माझ्याकडून २०० रुपये घेण्यात आले. एक तासासाठी ७० रुपये, दीड तासासाठी १५० रुपये तर दोन तासांसाठी २०० रुपये घेतले जातात, असे सांगण्यात आले. वाहनतळ महापालिकेचे असताना इतके शुल्क कसे आकारले जाते? फलक कुठेही लावलेले नाहीत.- एक वाहनचालक.महापालिकेचे निश्चित प्रतितास दर (दुचाकी २ रु व चारचाकी १४ रु)ठेकेदारांकडून आकारले जाणारे दरकै. सतीशशेठ धोंडिबा मिसाळ वाहनतळ, मंडई : चारचाकी- ६० ते ७० रुपये (प्रतितास)हुतात्मा बाबू गेनू वाहनतळ, महात्मा फुले मंडई : दुचाकी ३० रुपये (तासांचा उल्लेख नाही)गुरुदत्त वाहनतळ, तांबडी जोगेश्वरी लेन, तुळशीबाग : दुचाकी २० रुपये, तीनचाकी ३० रुपये व चारचाकी ५० रुपये (प्रतितास )शिवाजीराव आढाव वाहनतळ, नारायण पेठ : दुचाकी १० रुपये, चारचाकी २० रुपये (प्रतितास)तुकाराम शिंदे वाहनतळ, पुणे स्टेशन : दुचाकी ३ रुपये, खासगी चारचाकी २० रुपये, व्यावसायिक चारचाकी ५० रुपये (प्रतितास)हरिभाऊ साने वाहनतळ, नारायण पेठ : चारचाकी १४ रुपये, दुचाकी ३ रुपये (प्रतितास).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.