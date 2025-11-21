PMC Elections : पुण्यात ३५ लाख ५१ हजार मतदार,प्रारूप मतदारयादी जाहीर; १० प्रभागांतील मतदारसंख्या लाखाच्या पुढे

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदारयादी गुरुवारी (ता. २०) जाहीर झाली असून, एकूण ३५ लाख ५१ हजार ४६९ इतके मतदार मतदान करू शकणार आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक नऊ सूस-बाणेर-पाषाण हा सर्वाधिक एक लाख ६० हजार २४२ मतदारांचा आहे. सर्वांत कमी ६२ हजार २०५ मतदार हे प्रभाग क्रमांक ३९ अप्पर सुपर इंदिरानगर येथे आहेत. एकूण ४१ प्रभागांपैकी १० प्रभागांमधील मतदारसंख्या ही एक लाखाच्या पुढे आहे. त्यामुळे येथील उमेदवारांची चांगलीच दमछाक होणार आहे. .Pune Crime : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!.पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाली असून, त्यातील आरक्षित प्रभागही निश्चित झालेले आहेत. त्यानंतर प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाली आहे. प्रारूप मतदार यादी करताना अनेकदा एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्या प्रभागात जातात. त्यावरून मोठा गोंधळ होतो. मतदारांची विभागणी झाल्याने उमेदवारांना मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागते. त्यामुळे प्रारूप मतदारयादी करताना महापालिकेचे कर्मचारी व्यवस्थित काम करत आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवून असतात. तर प्रारूप मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर मतदारयादीतील नावे तपासली जातात. चुकीची नावे घुसली असतील तर हरकत घेता येते..Pune Crime : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!.निवडणूक आयोगाने प्रारूप मतदारयादी करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी गुरुवारी ही प्रारूप मतदारयादी जाहीर केली आहे. या निवडणुकीसाठी एक जुलै २०२५पर्यंत नोंदणी केलेल्या मतदारांची यादी पात्र असणार आहे. यानुसार ४१ प्रभागांमध्ये ३५ लाख ५१ हजार ४६९ इतके मतदार आहेत. प्रभाग क्रमांक ३८ बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रज हा प्रभाग पाच सदस्यांचा असला तरी या ठिकाणची मतदारसंख्या ही एक लाख ४८ हजार इतकी आहे. पण यापेक्षा जास्त मतदारसंख्या ही प्रभाग क्रमांक ९ सूस-बाणेर-पाषाण या प्रभागाची आहे. येथील मतदारसंख्या तब्बल एक लाख ६० हजार इतकी आहे..एकत्रित हरकतींवर हरकतप्रारूप मतदारयादीतील मतदारांवर हरकत असेल तर नागरिकांना वैयक्तिक तक्रार करता येतील किंवा दोन सोसायट्यांमध्ये विभागणी झाली असेल तर सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव हे त्यांची लेखी हरकत नोंदवू शकतील. राजकीय कार्यकर्त्यांना एकत्रितपणे हरकत नोंदविता येणार नाही. त्यामुळे प्रभागातील मतदार दुसऱ्या प्रभागात गेले असतील तर संबंधित मतदारांशी संपर्क साधून त्यांना हरकत नोंदविण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत..प्रभाग आणि मतदार संख्याप्रभाग क्रमांक १\tकळस-धानोरी-लोहगाव उर्वरित\t१०५७१३ प्रभाग क्रमांक २\tफुलेनगर-नागपूर चाळ\t७८६२६प्रभाग क्रमांक ३\tविमाननगर-लोहगाव\t१०७०२८प्रभाग क्रमांक ४\tखराडी-वाघोली\t१२४६६७प्रभाग क्रमांक ५\tकल्याणीनगर- वडगाव शेरी\t८२१३२प्रभाग क्रमांक ६\tयेरवडा-गांधीनगर\t७२५०७प्रभाग क्रमांक ७\tगोखले नगर-वाकडेवाडी\t८०४५१प्रभाग क्रमांक ८\tऔंध-बोपोडी\t९०७९९प्रभाग क्रमांक ९\tसुस-बाणेर-पाषाण\t१६०२४२प्रभाग क्रमांक १० बावधन भुसारी कॉलनी\t७९२७८प्रभाग क्रमांक ११ रामबाग कॉलनी-शिवतीर्थनगर\t७०६०५ प्रभाग क्रमांक १२ शिवाजीनगर-मॉडेल कॉलनी\t७२४८० प्रभाग क्रमांक १३ पुणे स्टेशन- जयजवाननगर\t७६१३६ प्रभाग क्रमांक १४ कोरेगाव पार्क-घोरपडी मुंढवा\t७१८१९ प्रभाग क्रमांक १५ मांजरी बुद्रुक - केशवनगर-साडेसतरानळी\t१११७३५ .Pune Crime : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!.प्रभाग क्रमांक १७\tरामटेकडी-माळवाडी वैदूवाडी\t८२०४४प्रभाग क्रमांक १८\tवानवडी-साळुंखे विहार\t७११३८प्रभाग क्रमांक १९\tकोंढवा खुर्द-कौसरबाग\t१०२५५३प्रभाग क्रमांक २०\tशंकर महाराज मठ-बिबवेवाडी\t६५०६१प्रभाग क्रमांक २१\tमुकुंद नगर-सॅलिसबरी पार्क\t६९१२२प्रभाग क्रमांक २२\tकाशेवाडी-डायस प्लाॅट\t७३००२प्रभाग क्रमांक २३\tरविवार पेठ-नाना पेठ\t७९७२६प्रभाग क्रमांक २४\tकसबा गणपती-कमला नेहरू रुग्णालय-केईएम रुग्णालय ७०७०७प्रभाग क्रमांक २५\tशनिवार पेठ-महात्मा फुले मंडई\t७१७६५प्रभाग क्रमांक २६\tघोरपडे पेठ-गुरुवार पेठ-समताभूमी\t६७००८प्रभाग क्रमांक २७\tनवी पेठ-पर्वती\t७०८३८प्रभाग क्रमांक २८\tजनता वसाहत-हिंगणे खुर्द\t७३१०४प्रभाग क्रमांक २९\t डेक्कन जिमखाना-हॅपी कॉलनी\t६८६६८प्रभाग क्रमांक ३०\tकर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनी\t६९२११प्रभाग क्रमांक ३१\tमयूर कॉलनी-कोथरूड\t८१४४९ .प्रभाग क्रमांक ३२\tवारजे-पॉप्युलरनगर \t८७४३८प्रभाग क्रमांक ३३\tशिवणे-खडकवासला-धायरी पार्ट\t११४८८२प्रभाग क्रमांक ३४\tनऱ्हे वडगाव-बुद्रुक धायरी\t१०४७९८प्रभाग क्रमांक ३५\tसनसिटी-माणिकबाग\t६९८०२प्रभाग क्रमांक ३६\tसहकारनगर-पद्मावती\t७९९२५प्रभाग क्रमांक ३७\tधनकवडी-कात्रज डेअरी\t७४५१९प्रभाग क्रमांक ३८\tबालाजीनगर-आंबेगाव कात्रज\t१४८७६९प्रभाग क्रमांक ३९\tअप्पर सुपर-इंदिरानगर\t६२२०५प्रभाग क्रमांक ४०\tकोंढवा बुद्रुक-येवलेवाडी\t९८९१३प्रभाग क्रमांक ४१\tमहंमदवाडी-उंड्री\t११९१६७एकूण मतदार \t\t३५५१४६९.हे लक्षात ठेवाप्रारूप मतदारयादीवर हरकती सूचना दाखल करण्यासाठी अंतिम तारीख : २७ नोव्हेंबर २०२५हरकतींचा विचार करून अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करणे : ५ डिसेंबर २०२५मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी मतदानयादी जाहीर करणे : ८ डिसेंबर २०२५मतदान केंद्रनिहाय अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करणे : १२ डिसेंबर २०२५तीन लाख दुबार मतदार शहरात ३५ लाख ५१ हजार मतदार आहेत. त्यापैकी ३ लाख ४६८ दुबार मतदार आहेत. हे मतदार शोधण्यात आले आहेत. त्यांच्या नावापुढे दोन स्टार करण्यात आलेले आहे. या मतदारांना महापालिकेचे कर्मचारी भेटून त्यांना कोणत्या तरी एका ठिकाणी मतदार करायला सांगतील. त्यासाठी त्यांच्याकडून तसा अर्ज भरून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे एक मतदार दोन ठिकाणी मतदार करू शकणार नाही, असे नवलकिशोर राम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.