PMC Elections : पुण्यात ३५ लाख ५१ हजार मतदार,प्रारूप मतदारयादी जाहीर; १० प्रभागांतील मतदारसंख्या लाखाच्या पुढे

PMC Draft Electoral Roll Out : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकूण ३५ लाख ५१ हजार ४६९ मतदारांची प्रारूप मतदारयादी गुरुवारी (२० नोव्हेंबर) जाहीर झाली; प्रभाग क्र. ९ सूस-बाणेर-पाषाण सर्वाधिक (१.६० लाख) तर प्रभाग क्र. ३९ अप्पर सुपर इंदिरानगर सर्वात कमी (६२ हजार) मतदारांचा प्रभाग.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदारयादी गुरुवारी (ता. २०) जाहीर झाली असून, एकूण ३५ लाख ५१ हजार ४६९ इतके मतदार मतदान करू शकणार आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक नऊ सूस-बाणेर-पाषाण हा सर्वाधिक एक लाख ६० हजार २४२ मतदारांचा आहे. सर्वांत कमी ६२ हजार २०५ मतदार हे प्रभाग क्रमांक ३९ अप्पर सुपर इंदिरानगर येथे आहेत. एकूण ४१ प्रभागांपैकी १० प्रभागांमधील मतदारसंख्या ही एक लाखाच्या पुढे आहे. त्यामुळे येथील उमेदवारांची चांगलीच दमछाक होणार आहे.

