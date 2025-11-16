PMC Action : पुणेकरांच्या लुटीवर PMC ची मोठी कारवाई; वाहनतळ ठेकेदारांना नोटिसा

पुणे : महापालिकेच्या वाहनतळांवर सर्वसामान्य पुणेकरांची आर्थिक लूट करणाऱ्या ठेकेदारांचा ठेका रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. संबंधित ठेकेदारांना सध्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांचे काम बंद करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितले. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही..महापालिकेच्या शहरातील वाहनतळांवर दुचाकी, चारचाकी वाहने लावण्यासाठी ठेकेदार व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून महापालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करत पाच ते दहापट जादा शुल्क आकारले जाते. त्याबाबत ‘सकाळ’ने प्रत्यक्षात पाहणी करून ‘आर्थिक लुटीचा तळ’ ही वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्याला पुणेकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत वाहनतळावर आलेले वाईट अनुभव व त्याबाबत महापालिकेकडे केलेल्या तक्रारीबाबतची माहिती ‘सकाळ’ला दिली. शेकडो नागरिकांनी आपल्या तक्रारी ‘सकाळ’कडे तसेच महापालिकेकडेही नोंदविल्या आहेत..Pune Crime : तरुणीला मारहाण व शिवीगाळ; पोलिसांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील प्रकार!.आयुक्त कारवाईबाबत सकारात्मक‘सकाळ’ने यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना ‘वाहनतळाच्या ठेकेदारांवर कारवाई केव्हा करणार?’ याबाबत विचारणा केली. संबंधित ठेकेदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित ठेकेदारांचे ठेके रद्द केले जातील, असे राम यांनी सांगितले, तर पहिल्या टप्प्यात सर्व ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. लवकरच त्यांच्यावर ठोस कारवाई करणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्तलुटणाऱ्या ठेकेदारांना लावणार चापपृथ्वीराज बी. पी. यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन करून महापालिकेचा विशेष प्रकल्प विभाग ठेकेदारांचे ठेके रद्द करून, त्यांना कायमस्वरूपी जरब बसेल, या दृष्टीने प्रत्यक्षात कारवाई केव्हा करणार, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही..कारवाईची मागणीविविध कारणांसाठी ऊठसूट आंदोलन करणाऱ्या राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांकडून वाहनतळावरील लुटीबाबत तोंडावर बोट ठेवण्यात आले आहे. त्यावर पुणेकरांनी जोरदार टीका केली. शुक्रवारी हिंद माता प्रतिष्ठानचे संघटक प्रणव धंगेकर यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन अशा वाहनतळ ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.दरम्यान, नागरिकांची सर्रासपणे लूट होत असतानाही वाहनतळांची जबाबदारी असणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार सुरू आहे. ठेकेदारांविरुद्धच्या तक्रारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाहीत किंवा पोहोचल्या तरीही त्यावर कुठलीही कारवाई होऊ नये, यासाठी वाहनतळांची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून ‘अर्थपूर्ण’ सहकार्य केले जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केल्यानंतरही अधिकाऱ्यांमध्ये कुठलाही बदल झालेला नाही. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केव्हा होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.