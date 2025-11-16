पुणे

PMC Action : पुणेकरांच्या लुटीवर PMC ची मोठी कारवाई; वाहनतळ ठेकेदारांना नोटिसा

PMC Vows Action Against Parking Contractors : वाहनतळांवर पुणेकरांची आर्थिक लूट करणाऱ्या ठेकेदारांचे काम रद्द करणार; महापालिका आयुक्तांचा इशारा, पण अंमलबजावणीची तारीख स्पष्ट नाही.
PMC Vows Action Against Parking Contractors

PMC Vows Action Against Parking Contractors

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या वाहनतळांवर सर्वसामान्य पुणेकरांची आर्थिक लूट करणाऱ्या ठेकेदारांचा ठेका रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. संबंधित ठेकेदारांना सध्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांचे काम बंद करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितले. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.

Loading content, please wait...
scam
Parking
pmc
Fraud Crime
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com