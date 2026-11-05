Pune News: सकाळी साडेअकराची बैठक थेट दुपारी चारनंतर! पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीवर विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांची टीका

पुणे: पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक सकाळी साडेअकरा वाजताची असते आणि बैठक प्रत्यक्षात दुपारी चार-पाच नंतर सुरू होत आहे. वेळेची शिस्त पाळली जात नसून, ती उशिरा सुरू करणे योग्य नाही. महिला सदस्यांना विनाकारण उशिरापर्यंत थांबावे लागत आहे, अशी टीका विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य प्रस्तावांना विरोध करत नाहीत, पण स्थायी समितीच्या बाहेर पक्षाकडून विरोधाची भूमिका घेतली जात आहे. त्यासंदर्भात निलेश निकम यांना विचारले असता त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. गेल्या काही आठवड्यांपासून स्थायी समितीची बैठक दुपारी चार-पाच नंतर सुरू झाली आहे. अधिकृतपणे बैठकीची वेळ ही सकाळी साडेअकरा वाजताची असते. थोडाफार उशीर झाल्यास समजू शकतो. पण अनेक तास बैठक उशिराने सुरू होत आहे. आमचे सदस्य सकाळी येतात. पण बैठक नसल्याने ते महापालिकेत अडकून पडतात..अनेक प्रस्ताव बैठक सुरू झाल्यानंतर ऐनवेळी प्रशासनाकडून दाखल केले जात आहेत. त्याची माहिती स्थायी समितीच्या सदस्यांना दिली जात नाही. त्यामुळे भूमिका घेता येत नसल्याचेही निलेश निकम यांनी सांगितले..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...\rस्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘‘आमच्या बैठका वेळेवर होत आहेत. पण निलेश निकम हे विरोधी पक्षाचे नेते आहेत, आम्ही त्यांच्या सूचनांचा सन्मान करू. त्यांच्या काही अडचणी असतील तर सांगाव्यात. प्रशासनाकडून व्यवस्थित माहिती घेतल्यानंतरच स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव मांडले जात आहेत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.