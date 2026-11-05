पुणे

Pune News: सकाळी साडेअकराची बैठक थेट दुपारी चारनंतर! पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीवर विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांची टीका

Nilesh Nikam Questions Late Meetings in Pune PMC: पुणे महापालिकेत स्थायी समितीच्या बैठकांना विलंब का? निलेश निकम यांनी उपस्थित केले प्रश्न
Pune PMC Standing Committee Meeting Starts Hours Late Nilesh Nikam Raises Concerns Over Delays and Women Members Convenience

Pune PMC Standing Committee Meeting Starts Hours Late Nilesh Nikam Raises Concerns Over Delays and Women Members Convenience

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक सकाळी साडेअकरा वाजताची असते आणि बैठक प्रत्यक्षात दुपारी चार-पाच नंतर सुरू होत आहे. वेळेची शिस्त पाळली जात नसून, ती उशिरा सुरू करणे योग्य नाही. महिला सदस्यांना विनाकारण उशिरापर्यंत थांबावे लागत आहे, अशी टीका विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

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