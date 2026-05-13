Sakal Impact: ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर पुणे महापालिका जागी; महाप्रितला एका महिन्यात ४९ हजार पथदिव्यांचा डीपीआर सादर करण्याचा आदेश

पुणे : पुणे महापालिकेचा वीज बिलावरचा वाढणारा खर्च कमी करून बचत वाढविण्यासाठी महाप्रित या शासकीय संस्थेला काम देण्यात आले आहे. पण गेल्या चार वर्षात कासव गतीने कामे केल्याने आत्तापर्यंत केवळ २१ हजार पथदिवे बदलले आहेत. मात्र, आता विद्युत विभागाने पाच क्षेत्रीय कार्यालयांचा प्रकल्प आराखडा एका महिन्याच्या आत सादर करा असे आदेश महाप्रितला दिले आहेत. .'सकाळ'ने याबाबत वीजबचतीचा 'फसवा' करार या मथळ्याखाली वृत्त दिल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाकडून व महाप्रितकडून वीज बचतीसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.पुणे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे जलशुद्धीकरण केंद्र, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, स्मशानभूमी, उद्याने,मंडई, पथ दिवे, नाट्यगृहे, समाजमंदिर, प्राणीसंग्रहालय, क्षेत्रीय कार्यालये, क्रीडांगण यासह इतर ठिकाणी वर्षभरात ३० कोटी पेक्षा जास्त युनिट वीज वापर होतो. यासाठी वर्षाला सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च होतात. विद्युत उपकरणे बदलून वीज बचत करता यावी यासाठी महापालिकेने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्य शासनाच्या महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित कंपनीसोबतचा (महाप्रित) करार केला. त्यामध्ये महापालिकेतील सर्व यंत्रणा बदलून, तेथे नवीन उपकरणे लावून महाप्रित वीज बचत करेल. किमान १५ टक्के वीज बचत केली तर त्यांना त्याचा मोबदला ८० टक्के मोबदला महाप्रितला दिली जाणार तर २० टक्के रक्कम ही महापालिकेला मिळणार आहे..महापालिकेने हा करार करून चार वर्ष उलटून गेली तरी या कामाला गती आली नाही. केवळ सिंहगड रस्ता, सहकारनगर-धनकवडी या दोन क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील सर्व पथदिवे बदलले. तर वारजे कर्वेनगर येथील केवळ एक हजार पथदिवे बदलले होते. उर्वरित हडपसर- मांजरी, येवलेवाडी-कोंढवा, येरवडा-विमाननगर आणि वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील उर्वरित पथदिवे बदलण्याचे काम झालेले नाही. तसेच पुरवठा विभागातील सर्व पंपिंग स्टेशन, रुग्णालय, स्मशानभूमी, पुणे मनपा मुख्य भवन, सांस्कृतिक भवन, नाट्यगृहे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, क्षेत्रीय कार्यालये याबाबत काहीच हालचाल झालेली नाही..महापालिकेचा खर्च वाढत असून, वीज बचतीतून पैशाचीही बचत होऊ शकते. त्यामुळे पण प्रकल्प रखडल्याने 'सकाळ'ने ही बाब चव्हाट्यावर मांडला. त्यानंतर विद्युत विभागाचे अधिकारी व महाप्रितचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये बैठक झाली. महाप्रितच्या कामाबाबतच्या त्रुटी दूर करणे, पथ दिवे सुरु आहेत की नाही याची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे, खराब दिवे २४ तासाच्या आत बदलणे यावर त्वरित कामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच हडपसर, येवलेवाडी, येरवडा व वारजे या चार क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील सुमारे ४९ हजार दिवे बदलण्यासाठी एका महिन्याच्या आत डीपीआर सादर करावा असे आदेश महाप्रितला देण्यात आला आहे..''महाप्रितसोबत झालेल्या करारानुसार उर्वरित कामे लवकर व्हावीत यासाठी बैठक झाली आहे. त्यांना पथदिवे बदलण्यासाठीचा डीपीआर एका महिन्यात सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच मुंढवा एसटीपीतील उपकरणे बदलण्यासाठी सादर केलेल्या डीपीआरमध्ये त्रुटी होत्या, त्यात कराराचे उल्लंघन होत असल्याने सुधारीत डीपीआर सादर करावा अशा सूचना दिल्या आहेत.''- मनिषा शेकटकर, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग.या ठिकाणी वीज बचतीसाठी पथदिवे बदलण्याचे होणार कामक्षेत्रीय कार्यालय - पथदिव्यांची संख्याहडपसर मांजरी - १४०००कोंढवा येवलेवाडी -१२०००येरवडा-विमाननगर- १४०००वारजे कर्वेनगर - १००००वीज बचतीचे प्रमाण ५० ते ६० टक्केचार क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी गुंतवणूक - १८ कोटी रुपयेदेखभाल दुरुस्तीचा वार्षिक खर्च - ३५ लाख रुपये.