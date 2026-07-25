Pune Missing Link Project : पुण्यातील १२ 'कागदावरील' रस्ते वर्षभरात प्रत्यक्षात येणार; महापालिका आयुक्तांचा दावा

पुणे : शहरातील रखडलेल्या रस्त्यांच्या 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पुढील वर्षभरात ३३ प्रस्तावित मिसिंग लिंकपैकी १२ महत्त्वाच्या लिंक पूर्ण करण्याचा दावा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केला. हे रस्ते प्रत्यक्षात अवतरल्यास उपनगरांमधील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. .महापालिकेच्या विकास आराखड्यासह (डीपी) समाविष्ट गावांच्या प्रादेशिक विकास आराखड्याचा (आरपी) विचार करून ऑगस्ट २०२२ मध्ये शहरातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या पाहणीत भूसंपादन, तांत्रिक अडचणी आणि अन्य कारणांमुळे अनेक रस्त्यांची कामे अपूर्ण राहिल्याचे समोर आले होते. हे अपूर्ण दुवे जोडल्यास नव्या रस्त्यांची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा निष्कर्ष काढत पथ विभागाने मिसिंग लिंक विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. सल्लागार संस्थेच्या अहवालानुसार, शहरात सुमारे ७०० मिसिंग लिंक असून त्यांची एकूण लांबी ५२० किलोमीटर आहे..वाहतुकीवर सर्वाधिक परिणामकारक ठरणाऱ्या ३३ मिसिंग लिंक प्राधान्याने विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या ३३ लिंकची एकूण लांबी सुमारे १२ किलोमीटर असून, त्या पूर्ण झाल्यानंतर ६० किलोमीटर लांबीचे सलग रस्ते नागरिकांना उपलब्ध होतील. गेल्या दीड वर्षापासून या प्रकल्पाची गती मंदावल्याने प्रशासनावर टीका होत होती. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी प्रकल्पाचा आढावा घेऊन कामाला वेग देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी आवश्यक ठिकाणी सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही राबविण्यात येणार आहे..कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही रस्ते अर्धवटया मिसिंग लिंकमध्ये लोकमत प्रेस ते सावित्री गार्डन या रस्त्यावर महापालिकेने आत्तापर्यंत सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पण जागा ताब्यात नसताना अर्धवट रस्ते केले जात आहेत. जेथे काम केले आहे, त्याचा नागरिकांना काहीही उपयोग होत नाही. त्यामुळे हा खर्च वाया जात आहे. अशीच स्थिती शहरातील अन्य मिसिंग लिंकची आहे. वर्षभरात हे रस्ते पूर्ण झाले तर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..या मार्गांची कामे होणार पूर्ण:राजाराम पूल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक (जावळकर उद्यानमार्गे)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते रोसरी स्कूल अंडरपासबाणेर-पाषाण लिंक रोडगणराज चौक ते कस्पटेवस्तीनागरस रस्ता (औंध) ते बालेवाडी स्टेडियम (ज्युपिटर हॉस्पिटलमार्गे)गुंजन चौक ते कल्याणीनगर-खराडीएबीसी चौक ते ताडीगुत्ता चौक (एन. एम. रस्ता)मुंढवा आरओबी ते केशवनगरह्यूम पाइप ते प्रयेजा सिटी रस्तालोकमत प्रेस ते सावित्री गार्डननवले पूल ते वाकड (सेवा रस्ता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.