Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेतील ‘टीडीआर’ मिळणार ९० दिवसांत; एक नोव्हेंबरपासून आदेशाची अंमलबजावणी हाेणार

Disburse TDR Within 90 Days: ‘टीडीआर’ योग्य पद्धतीने दिला जात आहे की नाही, याची तपासणीची प्रक्रिया किचकट असल्याने स्वाक्षरी करण्यास विलंब लावतात. अनेकदा प्रस्ताव योग्य असला तरी विविध विभागांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत अशी अवस्था आहे.
पुणे: पुणे महापालिकेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स - टीडीआर) प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अनेक महिने लागत होते, पण आता कमी कागदपत्रांसह ही प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे. ९० दिवसांत ‘टीडीआर’ची फाइल मंजूर करायची, असे आदेश आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी काढले आहेत. एक नोव्हेंबरपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.

