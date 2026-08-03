PMC News : पुणे महापालिका भाडेतत्त्वावर घेणार २५० घंटागाड्या; कचरा संकलन व्यवस्था होणार अधिक सक्षम

पुणे : शहरातील कचरा संकलनाची व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पुणे महापालिकेने २५० छोट्या घंटागाड्या आणि ३० कॉम्पॅक्टर गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि कचऱ्याचे प्रमाण लक्षात घेता वाहनांची कमतरता भासत असल्याने हा पाऊल उचलण्यात आले आहे..शहरात सध्या महापालिकेच्या मालकीच्या ३७९ आणि भाडेतत्त्वावरील अशा एकूण ७७० घंटागाड्या कार्यरत आहेत. पुणे शहराची लोकसंख्या अंदाजे ७० लाख असून, दररोज सुमारे २ हजार ८०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांची संख्या अपुरी असल्याने अनेक भागांत कचरा उचलण्यास विलंब होत होता. काही ठिकाणी वाहने उपलब्ध नसल्याने कचरा साचून राहण्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी नवीन वाहने घेण्याबाबत माहिती दिली..भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या या गाड्यांच्या खर्चात चालक, इंधन आणि एका सहायकाचा समावेश असेल. संबंधित कंत्राटदाराला दिवसाला किमान पाच फेऱ्या करणे बंधनकारक राहणार आहे. या नवीन वाहनांमुळे कचरा संकलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच शहरातील कचरा समस्या मार्गी लागेल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. नवीन गाड्यांमुळे कचरा संकलन वेळेवर होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.