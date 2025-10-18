पुणे

Pune Municipal Corporation: 'भटक्‍या श्‍वानांना मायक्रोचिप बसविणार'; शहर रेबीजमुक्त करण्यासाठी पुणे महापालिकेचा पुढाकार

Pune Aims to Become Rabies-Free: दिल्ली, गोव्यापाठोपाठ आता पुण्यातही हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या हद्दीमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ६०० श्‍वानांना मायक्रोचिप बसविली जाणार आहे. पुढील आठवड्यापासून मायक्रोचिप बसविण्यास सुरुवात केली जाणार आहे.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: शहरातील वाढत्या श्‍वानदंशाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी भटक्‍या श्‍वानांचे लसीकरण करण्याबरोबरच भटक्‍या श्‍वानांना जीपीआर मायक्रोचिप बसविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. दिल्ली, गोव्यापाठोपाठ आता पुण्यातही हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या हद्दीमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ६०० श्‍वानांना मायक्रोचिप बसविली जाणार आहे. पुढील आठवड्यापासून मायक्रोचिप बसविण्यास सुरुवात केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Municipal Corporation
district
city
pmc
Stray Dogs
rabies
Animal Welfare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com