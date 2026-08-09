पुणे

PMC Tree Cutting Issue : बांधकामासाठी ५०० झाडं तोडली, पण ३५०० कुठे लावली? नियमबाह्य वृक्षतोडीवरून पुणे महापालिकेची कोंडी

Pune Civic Body Faces Questions Over Tree Cutting: पुण्यात बांधकामासाठी ५०० झाडे तोडण्यास नियमबाह्य परवानगी दिल्याचा आरोप झाला आहे. या बदल्यात लावलेल्या ३५०० झाडांचा तपशील मागवत वृक्ष प्राधिकरण समितीने चौकशीचे आदेश दिले.
PMC Tree Cutting Issue

PMC Tree Cutting Issue

esakal

प्रशांत पाटील
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पुणे: बांधकामात अडथळा ठरणाऱ्या ५०० झाडांच्या तोडीस नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाला वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या पहिल्याच बैठकीत सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.

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