PMC Tree Cutting Issue : बांधकामासाठी ५०० झाडं तोडली, पण ३५०० कुठे लावली? नियमबाह्य वृक्षतोडीवरून पुणे महापालिकेची कोंडी

पुणे: बांधकामात अडथळा ठरणाऱ्या ५०० झाडांच्या तोडीस नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाला वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या पहिल्याच बैठकीत सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. .याप्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची सूचना समितीने प्रशासनास केली. महापालिका आयुक्त तथा वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पहिली मासिक सभा झाली..Gold Price Forecast : अमेरिका-इराण संघर्षाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; सोन्याच्या दरावर दबाव कायम, भाव आणखी वाढणार?.या वेळी वृक्ष प्राधिकरण समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य शैलजीत बनसोडे, विशाल मलके, नगरसेविका रूपाली पवार, कोमल नवले, उज्ज्वला जंगले, स्नेहा माळवदे, अंजली ओरसे यांच्यासह सहआयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव डॉ. अशोक घोरपडे उपस्थित होते..कोरेगाव पार्क आणि ढोले-पाटील क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील ५०० झाडे तोडण्यास क्षेत्रीय कार्यालयाने मान्यता दिली होती. या प्रक्रियेत वृक्ष अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली का आणि तज्ज्ञ समितीच्या सूचना का डावलल्या, असे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले..Dharmendra Pradhan On Resignation जेन झींची दिशाभूल केली, राजीनाम्यानंतर धर्मेंद्र प्रधानांनी सोडलं मौन; पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया.बांधकाम व्यावसायिकांना झुकते माप देऊन वृक्षतोडीचे निकष शिथिल केले का, असा सवाल करत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या वृक्षतोडीच्या बदल्यात साडेतीन हजार झाडे नेमकी कोठे लावली, याची माहितीही सदस्यांनी मागितली. प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने बैठकीत काहीकाळ तणाव निर्माण झाला होता. या प्रकरणाबाबत अतिरिक्त आयुक्तांनी सविस्तर अहवाल मागवला असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.