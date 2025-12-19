पुणे

Pune Municipal Election : नगरपरिषद निवडणुकीसाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज; शनिवारी मतदान!

Local Body Election : नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पुण्यात सर्व प्रशासकीय व सुरक्षा व्यवस्था स ज्ज आहेत. २३१ मतदान केंद्रांवर दोन लाख १२ हजार ३९६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
पुणे : नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सर्व प्रशासकीय, निवडणूक व सुरक्षा व्यवस्था सज्ज असून, पात्र मतदारांनी निर्भय आणि उत्स्फूर्तपणे मतदान करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे. नागरिकांनी तसेच राजकीय पक्षांनी आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करून शांततेत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

