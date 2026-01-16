Pune Municipal Election Result : पुण्यात मुलगा जिंकला, आईचा पराभव; एक प्रभाग, एक पक्ष पण मतं फुटली

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानं राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला प्रशांत जगताप यांनी सोडचिट्ठी दिली होती. यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून प्रभाग १८ मधून निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत प्रशांत जगताप यांनी विजय मिळवला. मात्र याच निवडणुकीत प्रशांत जगताप यांच्या आईला पराभवाचा धक्का बसला. .प्रशांत जगताप आणि त्यांची आई रत्नप्रभा जगताप हे दोघेही पुण्यातील वनावडी साळुंके विवाह या प्रभाग क्रमांक १८ मधून मैदानात उतरले होते. दोघांनाही काँग्रेसनं उमेदवारी दिली होती. प्रशांत जगताप यांच्याविरोधात प्रभाग १८ ड मध्ये काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेले अभिजीत शिवरकर हे होते. त्यांनी अभिजीत शिवरकर यांचा पराभव करत भाजपला धक्का दिला..पुण्यातील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; अजितदादांना मोठा धक्का, भाजपचं वर्चस्व; कुणी कुठे मारली बाजी?.प्रभाग १८ मध्ये सर्वसाधारण महिला ब गटात प्रशांत जगताप यांच्या आई रत्नप्रभा जगताप या भाजपच्या कालिंदा पुंडे यांच्याविरोधात होता. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षाच्या उमेदवारांचंही त्यांना आव्हान होतं. पण रत्नप्रभा जगताप यांच्याविरोधात भाजपच्या कालिंदा पुंडे यांनी बाजी मारली..प्रशांत जगताप हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष होते. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे नाराज झालेल्या प्रशांत जगताप यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. वानवडी हा काँग्रेस राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे. पण शिवरकर यांनी भाजप प्रवेश केल्यानं इथली निवडणूक चुरशीची झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.