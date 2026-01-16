पुण्यातील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; अजितदादांना मोठा धक्का, भाजपचं वर्चस्व; कुणी कुठे मारली बाजी?

PMC Election Result: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीची मतजमोजणी सुरू असून भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणार असं चित्र दिसतंय. भाजप आणि राष्ट्रवादी अशी थेट लढत पुण्यात होती. ४१ प्रभागातील १६२ जागांसाठी निवडणूक झाली. पालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी ८२ जागांची आवश्यकता आहे. महायुतीतील तिन्ही पक्ष पुण्यात स्वतंत्र लढत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला पुण्यात मोठा फटका बसल्याचं चित्र आहे. फक्त ३ जागांवर त्यांना आघाडी मिळालीय. तर भाजप शिवसेना यांना ३० पेक्षा जास्त जागांवर आघाडी आहे..पुणे प्रभाग १अ- अश्विनी राहुल भंडारे भाजपब -संगिता दांगट - भाजपक - रेखा चंद्रकांत टिंगरे राष्ट्रवादीड-अनिल वसंतराव टिंगरे भाजपप्रभाग ३अ श्रेयस प्रितम खांदवे भाजपब अनिल दिलीप सातव भाजपक ऐश्वर्या पठारे भाजपड रामदास दाभाडे भाजपप्रभाग ८अ परशुराम वाडेकर भाजप ब अजित गायकवाड भाजप क सपना छाजेड भाजपड सनी उर्फ चंद्रशेखर निम्हण भाजपप्रभाग १०अ किरण दत्तात्रय दगडे भाजपब रुपाली पवार भाजपक अल्पना वरपे भाजपड दिलीप तुकाराम वेडेपाटील भाजप.BMC निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; भाजप, शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे गट ते मनसे; कुणाचे किती उमेदवार जिंकले?.प्रभाग ११हर्षवर्धन मानक राष्ट्रवादीदिपाली डोख काँग्रेसमनीषा बुटाला भाजपरामचंद्र कदम काँग्रेसप्रभाग १२अ अमृता म्हेत्रे भाजपब अपूर्व खाडे भाजपक पूजा पांचाळ भाजपड निवेदिता एकबोटे भाजपप्रभाग क्रमांक १६अ वैशाली बनकर राष्ट्रवादी काँग्रेसब उज्वला सुभाष जंगले भाजपाक नितीन गावडे शिवसेना उबाठाड मारूती तुपे भाजपाप्रभाग १८अ साहिल केदारी काँग्रेसब कालिंदा पुंडे भाजपक कोमल शेंडकर भाजपड प्रशांत जगताप काँग्रेसप्रभाग १९अ तस्लिम हसन शेख काँग्रेसब आसीया मणियार काँग्रेसक काशिफ सय्यद काँग्रेसड गफूर पठाण राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारप्रभाग २०अ राजेंद्र शिळीमकर भाजपब तन्वी दिवेकर भाजपक मानसी देशपांडे भाजपड गौरव घुले राष्ट्रवादी.प्रभाग २१ अ प्रसन्न वैरागे भाजपब सिद्धी शिळीमकर भाजपक मनिषा चोरबोले भाजपड श्रीनाथ भीमाले भाजपप्रभाग २२अ मृणाल कांबळे भाजपब रफिक अब्दुल रहीम शेख काँग्रेसक अर्चना पाटील भाजपड विवेक यादव भाजपप्रभाग २३अ पल्लवी जावळे भाजपब सोनाली आंदेकर राष्ट्रवादीक लक्ष्मी आंदेकर राष्ट्रवादीड विशाल धनवडेप्रभाग २५अ स्वप्नाली पंडित भाजपब राखवेंद्र मानकर भाजपक स्वरदा बापट भाजपड कुणाल टिळक भाजप. प्रभाग ३३अ धनश्री कोल्हे भाजपब अनिता इंगळे राष्ट्रवादी शरद पवारक सुभाष मुरलीधर नाणेकर भाजपड सोपान उर्फ काका चव्हाण राष्ट्रवादी शरद पवारप्रभाग ३५अ ज्योती किशोर गोसावी भाजप ब मंजूषा दीपक नागपुरे भाजप बिनविरोधक सचिन मोरे भाजपड श्रीकांत जगताप भाजप बिनविरोधप्रभाग ३६अ वीणा घोष भाजपब शैलजा भोसले भाजपक सई थोपडे भाजपड महेश वाबळे भाजपप्रभाग ३७ अ किशोर धनकवडे ब वर्षा तापकीर, क तेजश्री बदक विजयीड अरुण राजवाडेप्रभाग ३९अ वर्षा साठे भाजपक रुपाली धाडवे भाजपड बाळा ओसवाल भाजपप्रभाग ४० अ अर्चना जगताप भाजपब वृषाली कामठे भाजपक पूजा कदम भाजपड रंजना टिळेकर भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.