पुण्यातील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; अजितदादांना मोठा धक्का, भाजपचं वर्चस्व; कुणी कुठे मारली बाजी?

Pune Municipal Election Result 2026 : पुण्यात महायुतीतील तिन्ही पक्ष स्वतंत्र लढल्याचा फटका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बसल्याचं चित्र आहे. तर भाजप सर्वाधिक जागा जिंकत असल्याचं दिसून येत आहे.
PMC Election Result: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीची मतजमोजणी सुरू असून भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणार असं चित्र दिसतंय. भाजप आणि राष्ट्रवादी अशी थेट लढत पुण्यात होती. ४१ प्रभागातील १६२ जागांसाठी निवडणूक झाली. पालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी ८२ जागांची आवश्यकता आहे. महायुतीतील तिन्ही पक्ष पुण्यात स्वतंत्र लढत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला पुण्यात मोठा फटका बसल्याचं चित्र आहे. फक्त ३ जागांवर त्यांना आघाडी मिळालीय. तर भाजप शिवसेना यांना ३० पेक्षा जास्त जागांवर आघाडी आहे.

