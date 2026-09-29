Pune News : महापालिकेतील भरती गैरव्यवहार प्रकरणात राजेंद्र खेडेकरला अटक

पुणे - पुणे महापालिकेत विविध पदांवर नोकरीचे आमिष दाखवून अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आरोपी जेजुरी येथील मार्तंड देवस्थानचा विश्वस्त राजेंद्र खेडेकरला शिवाजीनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. भरती गैरव्यवहार प्रकरणात सहभागी आरोपींनी चौदाहून अधिक उमेदवारांना बनावट नियुक्तीपत्रे देऊन त्यांची पावणेतीन कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक केल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे..या गुन्ह्यात खेडेकर याच्यासह महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शिपाई शिवानंद बाळासाहेब पाटील आणि अन्य आरोपींविरोधात शिवाजीनगर आणि भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत, महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधीक्षकांनी तक्रार दिली आहे..हा प्रकार मे २०२२ ते मे २०२५ या कालावधीत महापालिकेच्या परिसरासह इतर ठिकाणी घडल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. आरोपींनी बेरोजगारांना पालिकेत नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. आरोपींनी आपसांत संगनमत करून महापालिकेचे बनावट लेटरहेड, शिक्के आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून बोगस नियुक्तीपत्रे तयार केली..त्यांनी उमेदवारांना बनावट नियुक्तीपत्रे, ओळखपत्रे, सेवा पुस्तिका, वैद्यकीय प्रमाणपत्रे आणि पगाराच्या पावत्याही दिल्या; इतकेच नव्हे तर उमेदवारांचा विश्वास बसावा यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात पगार जमा झाल्याचे दाखविले, असे तक्रारींमध्ये नमूद आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर खेडेकर पसार झाला होता. त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता..तीन ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी -नोकर भरतीचा सुनियोजित घोटाळा हा मोठ्या संघटित कटाचा भाग असून, त्यामुळे सरकारी भरती प्रक्रियेवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे; तसेच अनेक बेरोजगार व्यक्तींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आरोपांचे स्वरूप व गांभीर्य, आरोपींचा प्राथमिक सहभाग व भूमिका, तपासाची सद्यःस्थिती आणि व्याप्ती व आरोपीच्या पोलिस कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता लक्षात घेता आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले होते..गुन्ह्याच्या पुढील तपासासाठी न्यायालयाने खेडेकरला तीन ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या गुन्ह्याच्या तपासाची व्याप्ती लक्षात घेत न्यायालयाने आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीश दिघावकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.