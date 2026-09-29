पुणे

Pune News : महापालिकेतील भरती गैरव्यवहार प्रकरणात राजेंद्र खेडेकरला अटक

पुणे महापालिकेत विविध पदांवर नोकरीचे आमिष दाखवून अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे महापालिकेत विविध पदांवर नोकरीचे आमिष दाखवून अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आरोपी जेजुरी येथील मार्तंड देवस्थानचा विश्वस्त राजेंद्र खेडेकरला शिवाजीनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. भरती गैरव्यवहार प्रकरणात सहभागी आरोपींनी चौदाहून अधिक उमेदवारांना बनावट नियुक्तीपत्रे देऊन त्यांची पावणेतीन कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक केल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे.

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Pune Municipal Corporation
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