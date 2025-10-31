पुणे

School Book Scam : पुणे महापालिकेकडून पुस्तक खरेदीचा घाट; निविदा प्रक्रिया न राबविताच शाळांसाठी साडेचार कोटी खर्चाचा प्रस्ताव

Book Procurement Controversy Hits PMC : शैक्षणिक वर्ष संपायला सहा महिने असताना, महापालिकेच्या शाळांसाठी निविदा न काढता खासगी प्रकाशन संस्थेकडून ४.५ कोटी रुपयांची पूरक पुस्तके खरेदी करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप प्रशासनावर होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शैक्षणिक वर्ष संपण्यासाठी सहा महिने उरले असतानाच महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पूरक व व्यावसायिक पुस्तके निविदा प्रक्रिया न राबविता खासगी प्रकाशन संस्थेकडून खरेदी करण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात आहे. साडेचार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रस्तावावर शुक्रवारी (ता. ३१) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

