School Book Scam : पुणे महापालिकेकडून पुस्तक खरेदीचा घाट; निविदा प्रक्रिया न राबविताच शाळांसाठी साडेचार कोटी खर्चाचा प्रस्ताव

पुणे : शैक्षणिक वर्ष संपण्यासाठी सहा महिने उरले असतानाच महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पूरक व व्यावसायिक पुस्तके निविदा प्रक्रिया न राबविता खासगी प्रकाशन संस्थेकडून खरेदी करण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात आहे. साडेचार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रस्तावावर शुक्रवारी (ता. ३१) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. .इयत्ता दुसरी ते पाचवीच्या वर्गामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, गणित, इंग्रजी, कृत्रीम बुद्धीमत्ता, संगणक या विषयांच्या लेखन संचासाठी पूरक व व्यावसायिक पुस्तके खरेदीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीचे व विद्यार्थ्यांना लेखन सरावासाठी व्यावसायिक पुस्तकांची गरज असल्याचे कारण पुढे पुस्तके खरेदी करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यासाठी काही प्रकाशक संस्थांच्या पुस्तकांची निवड करण्यात आली. सहामाही परीक्षा संपल्या आहेत, आता सहा महिन्यानंतर शैक्षणिक वर्षही संपणार आहे. .त्यामुळे आत्ताच संबंधित पुस्तके खरेदी करण्याचे कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेचे मुद्रणालय असताना मुख्याध्यापक व तज्ज्ञ शिक्षकांनी तयार केलेली पुस्तके याच मुद्रणालयातून तयार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे, प्रत्यक्षात मात्र प्रकाशक संस्थेच्या आर्थिक फायद्यासाठी हा घाट घातला जात असल्याचा आरोप प्रशासनावर होऊ लागला आहे..''विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी पूरक पुस्तके घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकाशकांबरोबर बोलणी करून जादा सवलत देणाऱ्यांकडून संबंधित पुस्तके खरेदी केली जातील. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार नाही,'' असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक पुस्तके द्यायची असल्यास निविदा प्रक्रिया राबविली पाहिजे. कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबविता महापालिकेने पुस्तके खरेदी करणे हे चुकीचे असून ते बेकायदेशीर आहे.- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजन नागरिक मंच.