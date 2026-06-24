Pune Crime : पुण्यात खळबळ! मैत्रीचा झाला रक्तरंजित शेवट; सिमेंटच्या दगडाने मित्राला संपवलं

होळकरवाडी येथील ३१ वर्षीय आकाश मारुती झांबरे याचा त्याच्याच मित्रांनी किरकोळ कारणावरून क्रूरपणे खून केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यातील काळेपडळ पोलीस स्टेशन हद्दीत घडली आहे. दारू पिल्यानंतर उफाळलेल्या वादातून आरोपींनी आकाशच्या डोक्यात आणि तोंडावर सिमेंटचा दगड मारून त्याला गंभीर जखमी करत जीव घेतला..या प्रकरणी काळेपडळ पोलीसांनी तातडीने गुन्हा दाखल केला असून, तपासादरम्यान मुख्य संशयित आकाश भरेकर याला ताब्यात घेतले. त्याने चौकशीत गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. त्याच्यासोबत संतोष बबन टकले आणि साहिल अर्जुन कचरावत या दोघा साथीदारांनीही खूनात सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे..घटना कशी घडली?पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, आकाश झांबरे यांच्यासह त्याचे मित्र दारू प्यायला गेले होते. यावेळी किरकोळ मुद्द्यावरून वाद उफाळला. वाद अधिक तीव्र होत गेल्याने आरोपींनी आकाशच्या डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर सिमेंटचा दगड आदळला. या हल्ल्यात आकाश गंभीर जखमी झाला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला..Ahilyanagar Crime: मतिमंद मुलीवर अत्याचार प्रकरणी आरोपीला ‘नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जन्मठेप’; अहिल्यानगर न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल.तपास कसा झाला?घटनेची माहिती मिळताच काळेपडळ पोलीसांनी तात्काळ कारवाई सुरू केली. तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल नंबरचे विश्लेषण यांचा वापर करत पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत गुन्ह्याचा छडा लावला. प्रथम आकाश भरेकर याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्या कबुलीनुसार इतर दोन आरोपींनी खून केल्यानंतर फरार झाल्याचे समोर आले. संतोष बबन टकले आणि साहिल अर्जुन कचरावत या दोघांचा शोध सुरू असून, त्यांना लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल, असे पोलिसांनी सांगितले..पोलिसांची भूमिकाकाळेपडळ पोलीस स्टेशनचे अधिकारी यांच्या त्वरित आणि तांत्रिकदृष्ट्या अचूक तपासामुळे हा गुन्हा उघडकीला आला. सीसीटीव्ही कॅमेरे, मोबाईल लोकेशन आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांचा वापर करून पोलिसांनी आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात यश मिळवले. सध्या आरोपी आकाश भरेकर याच्याकडे अधिक चौकशी सुरू असून, इतर आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न चालू आहेत.या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Pune Crime : प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पत्नीकडून तरुणाचा खून; दोघांनी मिळून तरुणाला लोहगडावरील दरीत ढकलले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.