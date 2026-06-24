पुणे

Pune Crime : पुण्यात खळबळ! मैत्रीचा झाला रक्तरंजित शेवट; सिमेंटच्या दगडाने मित्राला संपवलं

Pune Police Crack Friend Murder Case Within 48 Hours After Fatal Stone Attack : सीसीटीव्ही, मोबाईल लोकेशनच्या आधारे पोलिसांचा वेगवान तपास; मुख्य आरोपी आकाश भरेकर ताब्यात, दोन साथीदार फरार
Crime

Crime

sakal

Sandip Kapde
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होळकरवाडी येथील ३१ वर्षीय आकाश मारुती झांबरे याचा त्याच्याच मित्रांनी किरकोळ कारणावरून क्रूरपणे खून केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यातील काळेपडळ पोलीस स्टेशन हद्दीत घडली आहे. दारू पिल्यानंतर उफाळलेल्या वादातून आरोपींनी आकाशच्या डोक्यात आणि तोंडावर सिमेंटचा दगड मारून त्याला गंभीर जखमी करत जीव घेतला.

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