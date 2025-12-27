पुणे

PMC Election 2025 : पुण्यात मविआचं जागावाटप ठरलं, ठाकरेंच्या जागांमध्ये मनसेला वाटा; शरद पवारांच्या शिलेदारानं दिली माहिती

Pune Civic Polls: MVA Seat Sharing Finalised : राष्ट्रवादी काँग्रेस ( श. प. ) महाविकास आघाडीबरोबर निवडणूक लढवेल, असं अंकुश काकडे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
पुणे महानगर पालिकेच्या निवडणूकीत राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र लढतील अशी चर्चा होती. मात्र, आता दोन्ही पक्ष युती करणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यासंदर्भात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अंकुश काकडे यांनी माहिती दिली आहे. शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीबरोबर निवडणूक लढवेल, असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

