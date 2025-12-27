PMC Election 2025 : पुण्यात मविआचं जागावाटप ठरलं, ठाकरेंच्या जागांमध्ये मनसेला वाटा; शरद पवारांच्या शिलेदारानं दिली माहिती

पुणे महानगर पालिकेच्या निवडणूकीत राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र लढतील अशी चर्चा होती. मात्र, आता दोन्ही पक्ष युती करणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यासंदर्भात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अंकुश काकडे यांनी माहिती दिली आहे. शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीबरोबर निवडणूक लढवेल, असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. .यासंदर्भात बोलताना अंकुश काकडे म्हणाले, की दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांमध्ये कोणतीही चर्चा झाली नाही. आम्ही त्यांना सांगायला गेलो होतो की आम्ही आमच्या चिन्हावर निवडणूक लढवू, तुम्ही तुमच्या चिन्हावर लढा. याशिवाय सुप्रिया सुळे यांनी देखील आपण महाविकास आघाडीबरोबर निवडणूक लढवायला पाहिजे, अशी सुचना केली . त्यामुळे आम्ही मविआबरोबर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महाविकास आघाडीत जागावाटपही निश्चित केलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. .Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिकेत आघाडीत बिघाडी? मनसेच्या एन्ट्रीवरून शिवसेना-काँग्रेसमध्ये जुंपली!.पुढे बोलताना ते म्हणाले पुण्यात काँग्रेस 50, राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार पक्ष ) 50 जागा, शिवसेना (उबाठा) 50 जागा, आप, वंचित, रासप मिळून 12 ते 15 जागा लढवणार आहेत. तसेच मनसेला उद्धव ठाकरेंच्या ५० जागांमधून जागा दिल्या जातील. महत्त्वाचे म्हणजे या जागा वाटपावर महाविकास आघाडीचे एकमत झाले असून प्रभागांबाबत रात्री बैठक होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.