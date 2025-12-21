पुणे

Pune Nagradhyakhsa : पुण्यात फक्त अजितदादा! १७ पैकी १० नगराध्यक्ष राष्ट्रवादीचे, महाविकासआघाडीचा सुपडा साफ

Pune District Nagar Parishad And Nagar Panchayat Result : पुणे जिल्ह्यातल्या १७ नगराध्यक्षपदांपैकी १० ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटानं बाजी मारलीय. तर एकही जागा महाविकास आघाडीला जिंकता आली नाहीय.
Pune Nagradhyakhsa

Pune Nagaradhyaksha Election Result NCP Ajit Pawar Dominates BJP Shiv Sena Congress Fail to Win Any Seat

सूरज यादव
Pune Nagradhyakhsa Election: पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषद आणि ३ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज सुरू आहे. यात १७ नगराध्यक्षपदांपैकी १० ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटानं बाजी मारलीय. तर एकही जागा महाविकास आघाडीला जिंकता आली नाहीय. नगराध्यक्षपदासाठी ११९ उमेदवार रिंगणात होते .

Bjp
Ajit Pawar
pune
maharashtra
NCP
election
Nagar Panchayat Election

