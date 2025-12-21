Pune Nagradhyakhsa : पुण्यात फक्त अजितदादा! १७ पैकी १० नगराध्यक्ष राष्ट्रवादीचे, महाविकासआघाडीचा सुपडा साफ

Pune Nagradhyakhsa Election: पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषद आणि ३ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज सुरू आहे. यात १७ नगराध्यक्षपदांपैकी १० ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटानं बाजी मारलीय. तर एकही जागा महाविकास आघाडीला जिंकता आली नाहीय. नगराध्यक्षपदासाठी ११९ उमेदवार रिंगणात होते ..नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत अजित पवार यांच्या गटानं मोठं यश मिळवलंय. पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटानंतर नगराध्यक्षपदाच्या चार जागा शिवसेना शिंदे गटानं तर तीन जागा शिवसेनेनं जिंकल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात अजित पवार यांनी दबदबा कायम राखला आहे..Nagradhyaksha List : कुठे कुणाचा नगराध्यक्ष? राज्यातली संपूर्ण यादी वाचा एका क्लिकवर.पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडून आलेले नगराध्यक्ष पक्ष१ बारामती सचिन सातव राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट२ लोणावळा राजेंद्र सोनवणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट३ तळेगाव संतोष दाभाडे भाजपा महायुती४ दौंड दुर्गादेवी जगदाळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट५ चाकण मनीषा गोरे शिवसेना६ शिरूर एश्वर्या पाचरणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट७ इंदापूर भरत शाह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट८ सासवड आनंदी काकी जगताप,भाजपा९ जेजुरी जयदीप बारभाई राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट१० भोर रामचंद्र आवारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट.११ आळंदी प्रशांत कुराडे भाजपा१२ जुन्नर सुजाता काजळे शिवसेना एकनाथ१३ राजगुरुनगर मंगेश गुंडा शिवसेना एकनाथ शिंदे१४ वडगाव मावळ आंबोली ढोरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट१५ मंचर राजश्री गांजले शिवसेना एकनाथ शिंदे१६ माळेगाव सुयोग सातपुते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट१७ उरुळी फुरसुंगी संतोष सरोदे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.