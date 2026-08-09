Pune Nashik Railway: पुणे–नाशिक रेल्वे मंचरमार्गेच व्हावी; अन्यथा तीव्र आंदोलन: रेल्वे कृती समिती आंबेगावचे अध्यक्ष बाबाजी चासकर

-डी.के.वळसे पाटील मंचर : चाकण चे विमानतळ गेले. आता रेल्वे जाऊ देणार नाही. पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग पूर्वीच्या प्रस्तावित मार्गानुसार मंचरमार्गेच करण्यात यावा, अन्यथा केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जनसमुदयाचा मोठा लढा उभारण्यात येईल.” असा इशारा पुणे–नाशिक रेल्वे कृती समितीचे आंबेगाव तालुकाध्यक्ष बाबाजी चासकर यांनी दिला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मंचर ( ता . आंबेगाव) बसस्थानकासमोर रविवारी (ता. ९) हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या मागणीसाठी कृती समितीच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या वेळी चासकर बोलत होते. या आंदोलनात सर्व पक्षीय कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम म्हणाले,” हायस्पीड रेल्वे मार्ग हा खेड, आंबेगाव, जुन्नर, अकोले, सिन्नर आणि संगमनेर या तालुक्यांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रेल्वे मार्गामुळे शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, व्यावसायिक आणि व्यापारी वर्गाला मोठा फायदा होणार आहे. या रेल्वेसाठी पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली तरी आम्ही मागे हटणार नाही.जनतेच्या भावना खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांच्यापर्यंत पोहचविणार आहे.”.दरम्यान, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यामुळे विमानतळाचा प्रकल्प गेला, असा प्रचार करून खासदार डॉ. अमोल कोल्हे निवडून आले. मात्र, आता पुणे-नाशिक रेल्वे प्रश्नावर त्यांचा जनतेशी अजिबात संपर्क नाही, या प्रश्नावर प्रभावी पाठपुरावा करता येत नसेल, तर डॉ.कोल्हे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी ठाकरे शिवसेनेचे आंबेगाव तालुकाप्रमुख नितीन भालेराव यांनी केली..“रेल्वे मार्गाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने स्थानिक नागरिकांच्या भावनांचा विचार करावा. अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे, कॉंग्रसचे आंबेगाव तालुका अध्येक्ष अशोकराव काळे, शिवसेना संघटक राजाराम बाणखेले, भाजपचे जेष्ठ नेते विजय पवार, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या प्रीती थोरात, सचिन बांगर, संदीप तांबे, नगरसेवक वसंतराव बाणखेले,जी.बी.घोडेकर, राजू बेंडे पाटील, गणेश खानदेशे यांनी केली.यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख देविदास दरेकर,जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा दरेकर उपस्थित होते. सूत्रसंचालन गणेश यादव,आभार धोंडिभाऊ भोर यांनी मानले..“ हायस्पीड रेल्वेच्या मागणीसाठी आंबेगाव तालुक्यातील घराघरातून एक लाख पोस्टकार्ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पोस्टकार्डद्वारे पुणे–नाशिक रेल्वेची या भागाला असलेली आवश्यकता पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे.रमेश येवले, शिवसेना नेते.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.“ पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गाचा यापूर्वी सर्वे झाला असून, निघोटवाडी येथे जमीन संपादन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी रेल्वे स्थानक उभारण्याचेही नियोजन करण्यात आले होते. हा रेल्वेमार्ग जुन्नरमार्गे थेट संगमनेर तालुक्यात नेल्यास खोडद येथील जीएमआरटी प्रकल्पाचा कोणताही संबंध अथवा अडथळा येत नाही. ही वस्तुस्थिती असतानाही केंद्र सरकारकडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. रेल्वे मार्गासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची आमची तयारी आहे.सुरेश भोर,सहसंपर्क प्रमुख उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.