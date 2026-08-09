पुणे

Pune Nashik Railway: पुणे–नाशिक रेल्वे मंचरमार्गेच व्हावी; अन्यथा तीव्र आंदोलन: रेल्वे कृती समिती आंबेगावचे अध्यक्ष बाबाजी चासकर

Pune Nashik Railway Must Pass Through Manchar Says Action Committee: मंचरमार्गेच पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वेची मागणी; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व नागरिकांचा रस्ता रोको आंदोलनातून इशारा
Manchar Railway Route Demand Gains Momentum Babaji Chaskar Warns Of Intense Protest Over Pune Nashik Railway Project

Manchar Railway Route Demand Gains Momentum Babaji Chaskar Warns Of Intense Protest Over Pune Nashik Railway Project

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सकाळ डिजिटल टीम
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-डी.के.वळसे पाटील

मंचर : चाकण चे विमानतळ गेले. आता रेल्वे जाऊ देणार नाही. पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग पूर्वीच्या प्रस्तावित मार्गानुसार मंचरमार्गेच करण्यात यावा, अन्यथा केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जनसमुदयाचा मोठा लढा उभारण्यात येईल.” असा इशारा पुणे–नाशिक रेल्वे कृती समितीचे आंबेगाव तालुकाध्यक्ष बाबाजी चासकर यांनी दिला.

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