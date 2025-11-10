पुणे

Bank Lunch Break : आरबीआयचे नियम 'डब्ब्यात' राष्ट्रीय बँका जेवणाच्या वेळी बंद; ताटकळत बसण्याची ग्राहकांवर वेळ

Banks Shut Down for Lunch Break : पुण्यातील अनेक राष्ट्रीय (सरकारी) बँकांमध्ये जेवणाच्या सुट्टीच्या (दुपारी १ ते ३) नावाखाली नियमबाह्य पद्धतीने काउंटर बंद ठेवले जातात किंवा थेट शटर खाली घेतले जाते, ज्यामुळे ग्राहक ताटकळत उभे राहतात, असे 'सकाळ'ने केलेल्या पाहणीत आढळले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जेवणाची वेळ झाली आहे, नंतर या....एक तास बँक बंद आहे.... असे तुम्हा अनेकांना दुपारी एक ते तीनदरम्यान बँकेत गेल्यावर ऐकायला मिळते. राष्ट्रीय बँकांवर नागरिकांचा विश्वास आहे. मात्र, काही बँका जेवणासाठी बंद राहात असल्याची तक्रार नागरिक वारंवार करत आहेत. ही बँकिंग सेवा अधिकाधिक लोकांच्या उपयोगी पडावी, या हेतूने 'सकाळ'ने बँकांची पाहणी केली. त्यात दुपारच्या वेळेत शेकडो नागरिक बँकेत येऊन ताटकळत उभे असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

