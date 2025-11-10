Bank Lunch Break : आरबीआयचे नियम 'डब्ब्यात' राष्ट्रीय बँका जेवणाच्या वेळी बंद; ताटकळत बसण्याची ग्राहकांवर वेळ

पुणे : जेवणाची वेळ झाली आहे, नंतर या....एक तास बँक बंद आहे.... असे तुम्हा अनेकांना दुपारी एक ते तीनदरम्यान बँकेत गेल्यावर ऐकायला मिळते. राष्ट्रीय बँकांवर नागरिकांचा विश्वास आहे. मात्र, काही बँका जेवणासाठी बंद राहात असल्याची तक्रार नागरिक वारंवार करत आहेत. ही बँकिंग सेवा अधिकाधिक लोकांच्या उपयोगी पडावी, या हेतूने 'सकाळ'ने बँकांची पाहणी केली. त्यात दुपारच्या वेळेत शेकडो नागरिक बँकेत येऊन ताटकळत उभे असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे..दुपारी गेलो की बँका बंद असतात, तेथील कर्मचारी जेवणाच्या सुट्टीच्या (लंच ब्रेक) नावाखाली एक ते दीड तास जागेवर नसतात, त्यांना वाटेल त्या वेळेस सुट्टी घेतात, काही ठिकाणी तर थेट शटर खाली घेण्यात येते, अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी बँक खातेदारांनी ‘सकाळ’कडे केल्या होत्या.याबाबतची नेमकी परिस्थिती काय आहे? हे समजून घेण्यासाठी ‘सकाळ’च्या बातमीदारांनी दुपारी एक ते तीन या काळात शहरासह उपनगरांतील राष्ट्रीय (सरकारी) बँकांना भेटी दिल्या. त्यातील अनेक बँकांचे शटर जेवणाच्या सुट्टीवेळी खाली घेण्यात आले होते, तर अनेक बँकांमध्ये जेवणाच्या सुट्टीमुळे काउंटर बंद असल्याचे फलक लावले होते. अनेक बँका जेवणाच्या सुट्टीबाबत भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांचे उल्लंघन करताना दिसल्या..‘सीबीएस’मुळे सलग सेवा शक्ययाविषयी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामधून निवृत्त झालेले एक वरिष्ठ अधिकारी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर म्हणाले, ‘‘बॅंकांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा आहे. तसेच कामाची आठ तासांची वेळही निश्चित झालेली आहे. पूर्वी बॅंकांचे कामकाज सकाळी १०.३० ते दुपारी २.३० पर्यंत चालायचे. नंतर त्याची वेळ वाढवून ते सकाळी ११ ते दुपारी ४ पर्यंत करण्यात आले आहे. इंडियन बॅंक असोसिएशन या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने संबंधित बॅंकांशी वेळेबाबत चर्चा करून कामकाजाची वेळ आणि कामाचे तास निश्चित केले आहेत. त्यातही जेवणासाठी काउंटर बंद ठेवायचे, असे कुठेही म्हटले नाही. कामकाजाच्या वेळेत ग्राहकांना सलग सेवा द्यायची, हा आता नियम आहे.’’सर्वच बॅंकांत आता ‘कोअर बॅंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे. त्यात प्रत्येक काउंटरवरील कर्मचारी ग्राहकांची संबंधित सर्व कामे करू शकतो. पूर्वी ठरावीक कर्मचारी विशिष्ट काम करायचा. आता तसे राहिलेले नाही. रोकडशी संबंधित कामे वगळता सर्व कामे सर्व कर्मचारी करू शकतात. त्यामुळे एखादा कर्मचारी जेवायला गेला, तरी दुसरा कर्मचारी ते काम करू शकतो. त्यामुळे जेवणाच्या वेळी काउंटर बंद न करता ग्राहकांना कामकाजाच्या वेळेत सेवा कशी मिळेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..बँक अधिकाऱ्यांचा बोलण्यास नकारयाबाबत बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता, त्यांनी याविषयी भाष्य करणे टाळले. आम्ही याबाबत अधिकृत काही भूमिका मांडू शकत नाही, असे बँकेकडून सांगण्यात आले, तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींनीही या विषयावर बोलणे टाळले.ग्राहकांचा त्रास वाढलादुपारी बँकेत काही कामानिमित्त जाणाऱ्या ग्राहकांना दररोज ‘थोड्या वेळाने या’ असे सांगितले जाते. काही ठिकाणी ग्राहकांना २० मिनिटांपासून तासभर रांगेत थांबून परत जावे लागते. ‘‘आम्ही आमच्या कामावरून सुट्टी घेऊन बँकेत येतो; पण कर्मचारी जेवणावर गेलेले असतात. काही ठिकाणी तर थेट शटर खाली घेतले जाते,’’ अशी तक्रार अनेक खातेदारांनी केली. बँकांमध्ये जेवणाच्या नावाखाली कामकाज बंद ठेवण्याची पद्धत आता अनेक ठिकाणी रूढ झाली आहे. मात्र, ग्राहकांना ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. तसेच वेळेचा अपव्यय आणि तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याने या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त होत आहे.सलग सेवा देणे अपेक्षित : अनास्करबॅंकेच्या कामकाजाच्या वेळेत (सकाळी १० ते दुपारी ४) नागरिकांना सलग सेवा मिळाली पाहिजे. त्यानुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कामाचे नियोजन केले पाहिजे. जेवणाच्या वेळेसाठी काउंटर बंद करू नये, असे स्पष्ट आदेश भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) दिलेले आहेत. तसेच इंडियन बॅंक असोसिएशननेही तसे म्हटले आहे, अशी माहिती बॅंकिंग क्षेत्रातील अभ्यासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. हे आदेश राष्ट्रीयकृत, सहकारी आणि खासगी बॅंकांनाही लागू आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले..Shirur Crime : टाकळी हाजी येथे शेताच्या वादातून हल्ला; दोघे जखमी, लोखंडी गज व विटेचा वापर!.जेवणासाठी काम बंदचा ‘आरबीआय’चा नियम नाहीमुंबई : जेवणाच्या ठरावीक वेळेसाठी संपूर्ण बँकेचे काम बंद ठेवावे, असा कोणताही नियम नसल्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. काही बँकांमध्ये जेवणाच्या वेळेला बँकेचे शटर बंद करण्यात येते किंवा ग्राहकांच्या सेवा बंद करण्यात येतात. मात्र ‘आरबीआय’चा असा कोणताही नियम नाही. यासंदर्भात ‘आरबीआय’चा प्रत्येक बँकेसाठी किंवा त्यांच्या प्रत्येक शाखेसाठी छोट्या स्तरावर नियम नाही. त्या-त्या बँका आपापले उपलब्ध मनुष्यबळ तसेच कामाची व्याप्ती, ग्राहकांची संख्या यानुसार निर्णय घेतात, असेही त्यांनी सांगितले.काय आहेत ‘आरबीआय’चे नियम?(परिपत्रक १ जुलै २०१४)रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून बॅंकांच्या कामकाजाची वेळ निश्चितसकाळी ११ ते सायंकाळी ४ या वेळेत कामकाजसलग होणे अपेक्षितजेवणाच्या वेळेला काउंटर बंद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाहीजेवणाच्या वेळेत कर्मचाऱ्यांनी रोटेशन पद्धतीने काम करायचेएखादा कर्मचारी जेवणासाठी गेला तरी दुसरा कर्मचारी त्या काउंटरचे काम करेलअशा पद्धतीने व्यवस्थापक किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बॅंकांतील कामांचे नियोजन करणे अपेक्षितबँक बंद होण्यापूर्वी बँकेत प्रवेश केलेल्या सर्व ग्राहकांची कामे पूर्ण केली गेली पाहिजेत‘आरबीआय’ने याबाबत वेळोवेळी परिपत्रकातही नमूद केले आहेस्थानिक स्तरावर कर्मचारी काउंटर बंद ठेवत असतील तर त्याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवीसर्व काउंटर कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश बँकांमध्ये जेवणासाठी ठरावीक वेळ निश्चितकेली आहे का? यासंदर्भात उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील व्यावसायिक आणि जुनी चलन नाणी संकलक प्रमोद गोल्डी यांनी माहिती अधिकाराद्वारे (आरटीआय) भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे माहिती मागविली होती. त्यावर ‘आरबीआय’ने १० मार्च २००७ मध्ये दिलेल्या उत्तरात स्पष्टपणे म्हटले आहे, की आरबीआयच्या बँकिंग नियमन विभागाने बँकांसाठी कोणतीही निश्चित जेवणाची वेळ ठरविलेली नाही. बँकांनी ‘लंच ब्रेक’च्या काळात ग्राहकांना बाहेर उभे ठेवणे किंवा शाखेचे दरवाजे बंद ठेवणे नियमबाह्य आहे. बँक सुरू झाल्यापासून बंद होईपर्यंत काउंटरवर ग्राहकांसाठी कर्मचारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे..कॅनरा बँक, नऱ्हे शाखाबँकेत जेवणाची वेळ दुपारी २ ते २.३० अशी निश्चितया वेळेत सर्व कर्मचारी एकावेळी जेवणासाठी जातातत्यामुळे बँकेचे सर्व कामकाज पूर्णपणे ठप्प होतेग्राहकांना त्या वेळेत बसून थांबावे लागते.मी कॅनरा बँकेत नवीन खाते उघडण्यासाठी आलो होतो. मात्र, त्या वेळी सर्व कर्मचारी जेवणासाठी गेल्याने मला बराच वेळ थांबावे लागले.- विकास मारणे, नऱ्हेयुनियन बँक, पाषाण शाखादुपारी बँक बंद, जाळीचा दरवाजा लावलेला होताआतमध्ये एक कर्मचारी दिसत होतामाझे १५ वर्षांपासून खाते आहे. १५ तारखेला धनादेश टाकला होता, अजून माझ्या अकाउंटमध्ये पैसे जमा झाले नाहीत म्हणून आलो तर ‘अर्धा तास थांबा’ म्हणून बँकेत बसवून ठेवले आहे, कारण जेवणाची वेळ झाली आहे.- मुरलीधरन एम., ज्येष्ठ नागरिकबँक ऑफ महाराष्ट्र : मगरपट्टामेगा सेंटर येथील शाखेत पैसे काढणे व भरण्यासाठी रांगासेवा देणाऱ्या काउंटरवरील कर्मचारी गायबआयडीबीआय बँक : मगरपट्टा रोडवाहने लावण्यासाठी पुरेशी जागा नाहीबँकेत येणाऱ्या नागरिकांची मोठी अडचण स्टेट बँक ऑफ इंडिया : मगरपट्टाकाउंटर नंबर १७, १८, २०, २१ वरील कर्मचारी सुमारे एक तास जागेवर नव्हतेग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजीयुनियन बँक : मंत्री मार्केटकर्मचारी जागेवर नसल्यामुळे सुरक्षारक्षकाला द्यावी लागली सेवाकॅनरा बँक : वैभव काॅम्प्लेक्स, हडपसरकाही महिन्यांपासून स्वागत कक्ष सुरू केल्याने येथे येणाऱ्या ग्राहकांना मोठी मदत.बँक ऑफ इंडिया : मित्रमंडळ चौक, स्वारगेटदुपारी २.२० वाजता जेवणाच्यानावाखाली दरवाजा बंद करण्याचा प्रकार दोननंतर बँक ऑफ इंडिया : मित्रमंडळ चौक, स्वारगेटदुपारी २.२० वाजता जेवणाच्यानावाखाली दरवाजा बंद करण्याचा प्रकार दोननंतर आलेल्या ग्राहकांना वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाहीसुरक्षारक्षकाकडून सहकार्य नाहीगेटवरून जेवणाची वेळ असल्याचे सांगत नंतर येण्याचा निरोपबँक ऑफ महाराष्ट्र : आनंदनगर (सिंहगड रस्ता)बँकेत मोठ्या प्रमाणात गर्दीनागरिक रांगेत उभे होतेबँकेत फर्निचर बनविण्याचे काम सुरू असल्याने अडचणआतील सर्व काउंटर सुरू होते, कर्मचारी जागेवर उपस्थित होते सेंट्रल बॅंक आॅफ इंडिया, टिळक रस्ता शाखाजेवणाची वेळ दोन ते अडीचची सांगून २.४५ पर्यंत कर्मचारी गायबमहिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बाहेर ताटकळत प्रतीक्षा करण्याची वेळकर्मचारी जेवणासाठी आलटून-पालटून जात असले तरी अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ घेत असल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजीजेवणाच्या सुट्टीच्या नावाखाली आम्हाला तासभर थांबावे लागले, मी पैसे भरण्यासाठी आलो आहे, त्यासाठीही अडचण आहे. प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेत हीच अडचण आहे.- त्र्यंबक नवले, ग्राहक. 