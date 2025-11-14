पुणे

Navale Bridge Accident : देवदर्शनावरुन परतले, हाकेच्या अंतरावर घर होतं पण... नवले पुलावर ३ वर्षांच्या चिमुकलीसह अख्खं कुटुंबच संपलं

Pune Navale Bridge Accident : दाभाडे कुटुंब देवदर्शनावरुन परतत असताना घराजवळ येताच हा अपघात झाला.जखमी हे साताराहून मयतीवरुन परत येत होते आणि ते सर्व एका टेम्पो ट्रॅव्हलमध्ये होते. सिंहगड रोड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Navale Bridge Accident : देवदर्शनावरुन परतले, हाकेच्या अंतरावर घर होतं पण... नवले पुलावर ३ वर्षांच्या चिमुकलीसह अख्खं कुटुंबच संपलं
पुण्यातील नवले पुलावर गुरुवारी सायंकाळी भीषण अपघात झाला. यात ८ जणांचा मृत्यू झाला असून २० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. मृतांमध्ये धायरीतील एका कुटुंबातील ३ जणांचा त्यांच्या मित्राचा आणि एका चिमुकलीचा समावेश आहे. इतर मृतांमध्ये कंटेनर ड्रायव्हर, क्लिनर आणि आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे.

