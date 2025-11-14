Navale Bridge Accident : देवदर्शनावरुन परतले, हाकेच्या अंतरावर घर होतं पण... नवले पुलावर ३ वर्षांच्या चिमुकलीसह अख्खं कुटुंबच संपलं

पुण्यातील नवले पुलावर गुरुवारी सायंकाळी भीषण अपघात झाला. यात ८ जणांचा मृत्यू झाला असून २० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. मृतांमध्ये धायरीतील एका कुटुंबातील ३ जणांचा त्यांच्या मित्राचा आणि एका चिमुकलीचा समावेश आहे. इतर मृतांमध्ये कंटेनर ड्रायव्हर, क्लिनर आणि आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. .धायरीतील दाभाडे कुटूंब हे काल नारायणपूर येथे देवदर्शनासाठी गेले होते.मात्र परतताना घरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असताना हे कुटुंब भीषण अपघाताचे बळी ठरले, स्वाती नवलकर (वय ३७ ) त्यांची आई शांता दाभाडे आणि वडील दत्तात्रय दाभाडे वडील या तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू तर मयत तीन वर्षाची मुलगी ही स्वाती नवल कर यांच्या मैत्रिणी ची मुलगी होती.तर धनंजय कोळी हा चालक पण ओळखतील होता या सर्वाचा जागीच मृत्यू झाला आहे..तर इतर मृतांमध्ये मध्ये एक कंटेनर ड्रायव्हर आणि हेल्पर होते.त्याची नावे रुस्तम खान ट्रस्ट चालक आणि मुस्ताक हनीफ खान हेल्पर दोघेही राजस्थान येथील रहिवासी आहेत.त्यांचा जागीच मृत्यू झाला शेवटच्या एक जणाचा मृत्यू झाला तो रोहित कदम 25 वर्षीय तरुण कोण आहे याची ओळख मात्र पटू शकली नाही.याबाबत सिंहगड पोलिस अधिक तपास करत आहेंत..Chandani Chowk Road : नवले पूल अपघातानंतर प्रशासन खडबडून जागे! चांदणी चौक- बावधनमधील तीव्र उतार करणार कमी.रोहित ट्रक मध्ये ना कारमध्येही नव्हता मात्र त्याचा मृत्यू कसा झाला हे मात्र कळू शकले नाही.इतर हे 20 जखमी हे साताराहून मयतीवरून परत येत होते. हे सगळे घरातलेच आहे चुलते नातेवाईक आणि शेजारीच राहणारे होते.जे त्या टेम्पो ट्रॅव्हल मध्ये होते..मृतांवर आज अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. याप्रकरणी सिंहगड रोड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र नवले पुलावर होणारे अपघात गेले अनेक वर्षापासून चिंतेची बाब असल्याने आता तरी प्रशासन जाग होणार का हा असा सवाव नागरिक करत आहेत. .FAQ 1) अपघात कधी आणि कुठे झाला? हा भीषण अपघात गुरुवारी सायंकाळी पुण्यातील नवले पुलावर झाला. 2) या अपघातात कितीजणांचा मृत्यू झाला? एकूण 8 जणांचा मृत्यू झाला. 3) मृतांमध्ये कोणाचा समावेश आहे? दाभाडे कुटुंबातील 3 जण, 3 वर्षांची मुलगी, चालक धनंजय कोळी, ट्रक ड्रायव्हर व हेल्पर आणि एक ओळख न पटलेला तरुण. 4) जखमी कोण होते? सुमारे 20 जखमी साताराहून मयतीवरुन परतणारे नातेवाईक होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.