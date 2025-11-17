पुणे

Navale Bridge Accident : पुण्यातील नवले पुल परिसरात अपघाताची मालिका सुरूच; तीव्र उतारावरून येणाऱ्या ४ ते ५ गाड्यांची धडक

Pune Navale Bridge Accident Update : तीव्र उतारावरून पुढे आलेल्या गाड्या एकमेकांना धडकल्याने हा अपघात झाला. या अपघाताची माहिती मिळतात पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत केली.
१३ नोव्हेंबर रोजी पुण्यातील नवले पुलावर भीषण अपघाताची घटना घडली होती. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आज या परिसरात पुन्हा एकदा अपघाताची घटना घडली आहे. यावेळी भुमकर पुलावर चार ते पाच गाड्या एकमेकांना भिडल्या आहेत. यात ३ गाड्याचं नुकासान झाल्याची माहिती आहे. या अपघातानंतर घटनास्थळावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली.

