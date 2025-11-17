Navale Bridge Accident : पुण्यातील नवले पुल परिसरात अपघाताची मालिका सुरूच; तीव्र उतारावरून येणाऱ्या ४ ते ५ गाड्यांची धडक

१३ नोव्हेंबर रोजी पुण्यातील नवले पुलावर भीषण अपघाताची घटना घडली होती. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आज या परिसरात पुन्हा एकदा अपघाताची घटना घडली आहे. यावेळी भुमकर पुलावर चार ते पाच गाड्या एकमेकांना भिडल्या आहेत. यात ३ गाड्याचं नुकासान झाल्याची माहिती आहे. या अपघातानंतर घटनास्थळावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, तीव्र उतारावरून पुढे आलेल्या गाड्या एकमेकांना धडकल्याने हा अपघात झाला. त्यानंतर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी बघायला मिळाली. या अपघाताची माहिती मिळतात पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा अपघात नेमका कसा झाला? याबाबत पोलीस माहिती घेत आहेत. .Pune Railway : पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी! नांदेड आणि हरंगुळ एक्स्प्रेस गाड्या २६ जानेवारीपासून हडपसरवरून सुटणार, पहा नवीन वेळापत्रक.या घटनेनंतर पुणेकरांची चिंता वाढली आहे. या परिसरात अपघात झाल्याची आठवड्यातली दुसरी घटना आहे. यात तीन गाड्याचं नुकसान झाल्याची माहिती आहे. तसेच एक ते दोन जणांना किरकोळ जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात अद्याप कोणीतीही जिवितहानी झाली नाही. अपघाताचे नेमकं कारण काय? याचा तपास पोलिसांकडून कऱण्यात येत आहे..Pune Cyber Fraud : पुण्यात सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; पार्टटाइम जॉब आणि शेअर ट्रेडिंगच्या नावाने ९८ लाखांची फसवणूक.दरम्यान, नवले पूल येथील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी नुकताच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पोलीस, आरटोओ, पीएमआरडीए यासह अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात नवले पूल परिसरातील अपघातांना आळा घालण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांसह अल्पकालीन उपाययोजना त्वरित करण्यात याव्यात, अशा सुचना त्यांनी केल्या. या कामांचा आढावा घेण्यासाठी डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात पुन्हा बैठक घेतली जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.