Pune News: 4,427 कोटी रुपये परदेशात पाठवल्याचा आरोप! पुण्यात 2 चार्टर्ड अकाउंटंट्सवर गुन्हा दाखल

Pune 4427 crore 2 CA case: पुण्यात परदेशी रेमिटन्स व्यवहारांप्रकरणी एक नवे प्रकरण उघडकीस आले असून तब्बल 4,427 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांप्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. करचुकवेगिरी आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांवरून दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्ससह काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील तीन कंपन्या कथितरित्या बनावट किंवा केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या संस्था असल्याचा संशय आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीत या तीन कंपन्यांशी संबंधित व्यवहारांमधून एकूण 4,427.92 कोटी रुपये परदेशात पाठवण्यात आल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारांमध्ये करासंबंधीच्या नियमांचे पालन न करता करचूकवेगीरी प्रयत्न झाला होता का आणि त्यातून पैसा भारताच्या बाहेर पाठविण्यात आला आहे का, याबाबत तपास सुरू आहे..Pune Metro: आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! हिंजवडी मेट्रो स्थानकांना कंपन्यांची कार्यालये थेट जोडणार; पादचारी पुलांची तयारी.Form 15CBया प्रकरणाच्या तपासात Form 15CB हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. या फॉर्म चा वापर हा भारतातून परदेशातील व्यक्ती किंवा संस्थेला काही विशिष्ट प्रकारचे पेमेंट करताना त्यावर लागू होणाऱ्या कराची माहिती निश्चित करण्यासाठी केला जातो.पोलिसांच्या आरोपानुसार, पुण्यात अकाउंटिंग आणि टॅक्स कन्सल्टन्सीचा व्यवसाय करणाऱ्या दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी संबंधित व्यवहार आणि कंपन्यांची आवश्यक पडताळणी न करताच ही प्रमाणपत्रे तयार केली. तपास यंत्रणेला संशय आहे की, आवश्यक अधिकार नसतानाही या दोन्ही CA ने प्रमाणपत्रे तयार करून ती आयकर विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली. या कागदपत्रांच्या आधारेच संबंधित तीन कंपन्यांना परदेशात पैसे पाठवण्याचे व्यवहार करता आल्याचा आरोप आहे..Form 15CB कशासाठी?आर्थिक वर्षात जर 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे काही विशिष्ट करपात्र पेमेंट अनिवासी व्यक्ती किंवा संस्थेला केले जात असल्यास Form 15CB आवश्यक ठरतो. मात्र या प्रकरणात याच प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे..आयकर अधिकाऱ्याच्या तक्रारीनंतर प्रकरण समोरया प्रकरणाची सुरुवात आयकर विभागाच्या अधिकारी तन्मयी देसाई यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर झाली. रविवारी त्यांनी येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. परदेशात करण्यात आलेल्या रेमिटन्सशी संबंधित Form 15CB प्रमाणपत्रे तयार करणे आणि त्यांचा वापर यामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.यानंतर पुणे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये फसवणुकीशी संबंधित कलम 318(4), खोटे प्रमाणपत्र देण्याशी संबंधित कलम 234, खोट्या पुराव्याशी संबंधित कलम 229 आणि सामूहिक गुन्हेगारी जबाबदारीशी संबंधित कलम 3(5) यांचा समावेश आहे..Crime News : धुळ्याच्या विनोदचे सुरतमध्ये मोठे कांड ! १० हजारांच्या थकीत पगारासाठी मार्केटला लावली आग, १७ दुकाने भस्मसात,२४ कोटींचे नुकसान.अद्याप अटक नाहीया प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून परदेशात पाठवलेल्या रकमेचे व्यवहार, संबंधित कंपन्या, Form 15CB प्रमाणपत्रे आणि या व्यवहारांशी संबंधित इतर बाबींचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.