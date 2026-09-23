पुणे

Pune News: 4,427 कोटी रुपये परदेशात पाठवल्याचा आरोप! पुण्यात 2 चार्टर्ड अकाउंटंट्सवर गुन्हा दाखल

Pune Crime News: पुण्यात तब्बल 4,427 कोटी रुपयांच्या परदेशी रेमिटन्स व्यवहारांप्रकरणी दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्ससह काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून पुढचा तपास सुरू आहे.
Pune Crime News

Rs 4,427 Crore Remittance Case; FIR Filed Against 2 Chartered Accountants

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Pune 4427 crore 2 CA case: पुण्यात परदेशी रेमिटन्स व्यवहारांप्रकरणी एक नवे प्रकरण उघडकीस आले असून तब्बल 4,427 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांप्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. करचुकवेगिरी आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांवरून दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्ससह काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील तीन कंपन्या कथितरित्या बनावट किंवा केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या संस्था असल्याचा संशय आहे.

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