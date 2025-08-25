Pune: पोलीस कुठं आहेत? अंडर 21 मुलांचा पबमध्ये दारू पिऊन धिंगाणा; पुण्यात फ्रेशर पार्टींचा बेकायदा बाजार

पुण्यात गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशातच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशाला पब वाल्यांनी केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे आता चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. राजा बहाद्दूर मिलमधील ‘डी मोरा’ पबमध्ये रविवारी रात्री फ्रेशर पार्टीदरम्यान अक्षरशः रणांगणाचे दृश्य पाहायला मिळाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, अंडर 21 वयोगटातील कॉलेजचे मुले दारू पिऊन तुफान धिंगाणा घालत होती. बॉटलवर बॉटल उडवत, जोरदार डान्स करत पब अक्षरशः थरथरून गेल्याचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून पुण्यात अशा फ्रेशर पार्ट्यांची साखळी सुरू आहे. अनेक पब्स आणि पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये या पार्टींचे आयोजन होत आहे. कॉलेजमधील 18 ते 20 वर्षे वयोगटातील मुलांना खुलेआम दारू पुरवली जात आहे. हे सर्व कायद्याला ढाब्यावर बसवून सुरू आहे..PMC Elections 2025 : समाविष्ट गावातून १९ नगरसेवक, सात प्रभागांवर समाविष्ट गावांचा प्रभाव; जुन्या हद्दीतील नगरेसवकांना फटका.दोन दिवसांपूर्वी मनसे कार्यकर्त्यांनी ‘किकी’ पबवर धाड टाकली. त्यापूर्वी मुंढव्यातील पार्टीमुळे स्थानिक नागरिक आणि मुलांमध्ये थरारक गोंधळ झाला होता. तरीही, कुठलीही भीती न बाळगता अशा पार्ट्या सुरूच आहेत. यावरून पबवाल्यांना राजकीय छत्रछाया मिळतेय का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र आता यावरून अंडरएज मुलांना दारू कोण देतो? पोलिसांच्या आदेशानंतरही पार्ट्या का सुरू आहेत? उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी कुठे हरवली? पालिका आणि प्रशासन फक्त कागदावरच कार्यरत आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे..Pune News : ना अश्रूंशी...ना भुकेलेल्या पोटाशी देणे-घेणे; पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांची विक्रेत्या मुलास मारहाण.फ्रेशर पार्टीच्या नावाखाली चालणारा हा बेभान धिंगाणा केवळ कायद्याला ढाब्यावर बसवत नाहीतर पुण्याची शैक्षणिक ओळख आणि सांस्कृतिक वारशावरही प्रश्नचिन्ह उभं करतो. अंडरएज मुले बेकायदेशीर पार्टींमध्ये गुंतून नशेच्या आहारी जात आहेत. प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसून आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.