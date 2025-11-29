पुणे

Dr Neelam Gorhe : राजकारणापेक्षा समाजकार्याला प्राधान्य द्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

Dr. Neelam Gorhe on Social Work : डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेना भवन येथे ‘शाखा तिथे संविधान’ अभियानात बोलताना, कार्यकर्त्यांनी समाजकार्याला प्राधान्य द्यावे आणि सामाजिक समतेसाठी आरक्षणाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
पुणे : ‘‘कार्यकर्त्यांनी केवळ राजकारणापुरते थांबू नये, तर आपण समाजासाठी काय काम करू शकतो, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे,’’ असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

