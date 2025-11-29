Dr Neelam Gorhe : राजकारणापेक्षा समाजकार्याला प्राधान्य द्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

पुणे : ‘‘कार्यकर्त्यांनी केवळ राजकारणापुरते थांबू नये, तर आपण समाजासाठी काय काम करू शकतो, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे,’’ असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले..सारसबाग येथील शिवसेना भवन येथे संविधान दिनानिमित्त ‘शाखा तिथे संविधान’ हे अभियान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी अनुसूचित जाती विभागाचे शहर प्रमुख मिलिंद अहिरे, प्रवक्ते किरण सोनवणे, सुदर्शना त्रिगुणाईत, पूजा रावेतकर, कल्पना थोरवे, संदीप शिंदे आदी उपस्थित होते..डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘राज्यघटना ही कोणत्याही एका समाजाची नाही, तर ती सर्व समाजाची, नागरिकांची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उपेक्षित, दुर्लक्षिताना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. त्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली. .Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.सामाजिक समता प्रस्थापित होईपर्यंत शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आरक्षणाचे महत्त्व व त्याची मर्यादा अधोरेखित केली आहे. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची आज आपल्याला गरज आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.