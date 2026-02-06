Police personnel inspect the site near Bhosari vegetable market in Pimpri Chinchwad where a youth died by suicide during a Facebook Live session.

esakal

पुणे

Pune News : परप्रांतीय तरुणाने फेसबुक लाईव्ह करत जीवन संपवले, भाजी मंडईच्या बिल्डिंगवर गेला अन्... पुण्यात खळबळ

Facebook Live Endlife : भाजी मंडईजवळील इमारतीवरून उडी मारल्यानंतर घटनास्थळीच त्याचा मृत्यू झाला. भोसरी पोलिसांनी पंचनामा करून प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून सोशल मीडियावरील व्हिडिओ तपासात घेतले आहेत.
Published on

पिंपरी-चिंचवडमध्ये एका परप्रांतीय तरुणाने बिल्डिंगवरुन उडी मारुन जीव संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. त्याने फेसबुक लाईव्ह करत उडी घेतली अन् जीवन संपवले. पत्नी सोडून गेल्याने तो निराश होता, यातूनच त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले. त्याने केलेल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये मला माझी बायको हवी आहे. मला तिला एकदा भेटायचं असल्याचं त्याने म्हटले. या धक्कादायक प्रकाराने शहरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

