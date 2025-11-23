पुणे

Pune News : आईची नजर चुकवून खेळायला बाहेर पडले अन् चार तासानंतर मृतदेहच सापडले; पुण्यात सख्ख्या बहीण-भावासोबत नेमकं काय घडलं?

Pune News : जुन्नर, पुणे येथे शनिवारी खेळायला गेलेली दोन सख्खी भावंडे दुपारपासून बेपत्ता झाली.अफान अफसर इनामदार (१०) आणि रिफत अफसर इनामदार (७) अशी मृत मुलांची नावे आहेत.आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलीस आणि वनविभागाने शोधमोहीम सुरू केली.
Pune News : आईची नजर चुकवून खेळायला बाहेर पडले अन् चार तासानंतर मृतदेहच सापडले; पुण्यात सख्ख्या बहीण-भावासोबत नेमकं काय घडलं?
पुण्यातील जुन्नरमधून धक्कादायक घटना समोर आली आहे घरातून बाहेर खेळायला गेलेल्या दोन सख्ख्या लहान भावंडांचा मृत्यू झाला आहे. ही मुले शनिवार दुपारपासून बेपत्ता होती. रात्री उशिरा त्यांचे मृतदेह आढळून आले. आफान अफसर इनामदार (वय १०) आणि रिफत अफसर इनामदार (वय सात) रा. इस्लामपुरा ( जुन्नर) अशी त्यांची नावे आहेत.

