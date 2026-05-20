NEET Paper Leak: मनीषा मांढरेच्या लॉकरमध्ये सापडल्या जुन्या प्रश्नपत्रिका; सीबीआयचे अधिकारी पुण्यात तळ ठोकून

NEET Exam Pune Connection: नीट पेपरफुटी प्रकरणातील तपास करणारे सीबीआय अधिकारी बुधवारी पुण्यात तळ ठोकून आहेत. सीबीआयच्या पथकाने दिवसभरात पुण्यातील विविध ठिकाणी तपास केला. या प्रकरणात मनिषा वाघमारे, मनिषा मांढरे, पीव्ही कुलकर्णी या तिघांना पुण्यातून अटक करण्यात आली होती. मांढरे, वाघमारे आणि कुलकर्णी सध्या सीबीआय कोठडीत आहेत..सीबीआयच्या पथकाने मनिषा मांढरेच्या लॉकरची झडती घेतली असून त्यात त्यांना जुन्या प्रश्नपत्रिका सापडल्या आहेत. मांढरे शिकवत असलेल्या मॉडर्न महाविद्यालयाच्या कार्यालयात सीबीआयने झडती घेतली. याशिवाय इतरही काही कागदपत्रे सीबीआयला सापडल्याची माहिती आहे..दरम्यान, नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींची आर्थिक कोंडी करण्यास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने आणि सक्तवसुली संचलनालयाने सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपींच्या मालमत्तेची माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मागविली आहे. .'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत महाराष्ट्रातील तीनहून अधिक जणांना अटक झाली. अटक करण्यात आलेल्यांच्या मालमत्तेची माहिती जमा करण्याचे काम 'सीबीआय'ने सुरू केले आहे. त्यासाठी 'सीबीआय'चे अधिकारी गेल्या दोन दिवसांपासून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कार्यालयात येऊन माहिती घेत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामध्ये आरोपींच्या नावावर कुठे आणि किती स्थावर मालमत्ता आहे, यांची माहिती घेतली जात आहे.