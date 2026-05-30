Pune News: हिंजवडीतील IT कंपनी अचानक बंद? पगार नाही, चेक बाऊन्स... ७०० इंटर्न आणि कर्मचाऱ्यांचा वेतन घोटाळा उघड

हिंजवडी फेज २ मधील गॅरेज इम्पीरियल राइज इमारतीमधून कार्यरत असलेल्या थिंक टेक्नॉलॉजी इंडिया या आयटी कंपनीवर सुमारे ७०० इंटर्न आणि कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक फसवणुकीचा आरोप आहे. बाधित कामगारांनी असा दावा केला आहे की, कंपनीने पगार आणि विद्यावेतन दिले नाही, वटले नाहीत असे धनादेश दिले, प्रशिक्षणार्थींकडून सुरक्षा ठेव गोळा केली आणि नंतर थकबाकी न देताच आपले कार्यालय बंद केले..तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीमध्ये भरती सुमारे २०२५ च्या मध्याच्या सुमारास सुरू झाली होती. सुरुवातीला, पगार आणि विद्यावेतन वेळेवर दिले जात होते. इंटर्नना दरमहा १५,००० रुपयांचे विद्यावेतन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, ज्यामुळे कंपनीला फ्रेशर्स आणि तरुण व्यावसायिकांमध्ये विश्वास संपादन करण्यास मदत झाली. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी २०२६ पासून पगार मिळण्यास विलंब होऊ लागला..जेव्हा ठरलेल्या तारखांना पगार जमा होत नव्हता, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला. त्यांनी असा आरोप केला की, सीईओ आणि संचालक हर्षल भानुदास ठाकरे यांनी अंतर्गत लेखापरीक्षणाचा हवाला देत फेब्रुवारी अखेरपर्यंत थकीत देयके दिली जातील असे आश्वासन दिले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, एचआर विभागाने कर्मचाऱ्यांना ईमेलद्वारे वेळेबद्दल माहिती दिली होती. मात्र, कथितरित्या पैसे दिले गेले नाहीत..कर्मचाऱ्यांनी दावा केला की नंतर मार्च आणि एप्रिलमध्ये २०, २९ आणि ३० एप्रिलसह नवीन तारखा देण्यात आल्या. एका बैठकीत ठाकरे यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, सर्व थकबाकी देण्यासाठी त्यांना आणखी तीन महिने लागतील, असा आरोप आहे. कामगारांनी सांगितले की, वारंवार आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षात पैसे मिळाले नाहीत. तक्रारदारांनी असा आरोप केला आहे की इंटर्नकडून सुरक्षा ठेव म्हणून १५,००० रुपये घेण्यात आले..त्यांनी असाही दावा केला की, कर्मचाऱ्यांच्या मूल्यांकनानंतर दिलेले धनादेश नंतर वटले नाहीत. काही कर्मचाऱ्यांनी असाही आरोप केला आहे की, ठाकरे यांनी २९ एप्रिल रोजी बँकेला कळवले की त्यांचे चेक हरवले आहेत, त्यामुळे ते जमा करण्यात अडथळे निर्माण झाले. बाधित कर्मचारी आणि इंटर्ननी २० एप्रिल रोजी पुणे पोलिसांशी संपर्क साधला. पुण्यातील उप कामगार आयुक्तांकडे लेखी तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे . आता विविध स्तरांवर कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, १ मे रोजी ठाकरे यांनी थकीत देयके स्वीकारून तीन महिन्यांत पैसे देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, वारंवार होणाऱ्या विलंबामुळे आपला विश्वास उडाला आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. कंपनीचे हिंजवडी कार्यालय आता बंद झाले आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्यांनी असाही दावा केला की विक्रेते, लॅपटॉप भाड्याने देणाऱ्या एजन्सी आणि कार्यालयाच्या मालकाची पैसे थकबाकी आहे. बाधित झालेल्यांपैकी बरेचसे इंटर्न हे नवीन असून त्यांनी कंपनीमध्ये आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती आणि आता ते आर्थिक व मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत.