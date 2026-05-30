पुणे

Pune News: हिंजवडीतील IT कंपनी अचानक बंद? पगार नाही, चेक बाऊन्स... ७०० इंटर्न आणि कर्मचाऱ्यांचा वेतन घोटाळा उघड

Pune News: सुमारे ७०० इंटर्न आणि कर्मचाऱ्यांनी चार महिन्यांहून अधिक काळ पगार न मिळाल्याचा दावा केल्यानंतर पुणेस्थित एका आयटी कंपनीवर पगार घोटाळा, चेक न वटणे आणि आर्थिक शोषणाचे गंभीर आरोप होत आहेत.
Pune IT Company Fraud

Vrushal Karmarkar
हिंजवडी फेज २ मधील गॅरेज इम्पीरियल राइज इमारतीमधून कार्यरत असलेल्या थिंक टेक्नॉलॉजी इंडिया या आयटी कंपनीवर सुमारे ७०० इंटर्न आणि कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक फसवणुकीचा आरोप आहे. बाधित कामगारांनी असा दावा केला आहे की, कंपनीने पगार आणि विद्यावेतन दिले नाही, वटले नाहीत असे धनादेश दिले, प्रशिक्षणार्थींकडून सुरक्षा ठेव गोळा केली आणि नंतर थकबाकी न देताच आपले कार्यालय बंद केले.

