Pune: गोधड्या धुण्यासाठी गेले, पाण्यात अनेकजण अडकले, तरुणांनी धाडस दाखवलं अन्...; खडकवासलातील थरारक प्रसंग

Youth Rescue People In Khadakwasla: खडकवासला धरण नदीपात्रात थरारक प्रसंग समोर आला आहे. तरुणांच्या धाडसामुळे सहा जणांचे जीव वाचले आहे. ते पाण्याच्या प्रवाहात अडकले होते.
Vrushal Karmarkar
खडकवासला धरण परिसरात रविवारी दुपारी क्षणभरात घडलेला हा थरार सर्वांच्या अंगावर शहारे आणणारा घडला. धरणातून अचानक पाण्याचा विसर्ग वाढवल्याने नदीपात्रात नवरात्रीपूर्वी गोधड्या धुण्यासाठी गेलेल्या अनेकजण अडकले होते. नदीच्या पात्रात मध्यभागी असलेले सहा जणांचे एक कुटुंबातील मोठ्या प्रवाहात अडकले होते. या प्रसंगात तीन धाडसी तरुणांच्या धाडस आणि तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला.

