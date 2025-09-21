Pune: गोधड्या धुण्यासाठी गेले, पाण्यात अनेकजण अडकले, तरुणांनी धाडस दाखवलं अन्...; खडकवासलातील थरारक प्रसंग

खडकवासला धरण परिसरात रविवारी दुपारी क्षणभरात घडलेला हा थरार सर्वांच्या अंगावर शहारे आणणारा घडला. धरणातून अचानक पाण्याचा विसर्ग वाढवल्याने नदीपात्रात नवरात्रीपूर्वी गोधड्या धुण्यासाठी गेलेल्या अनेकजण अडकले होते. नदीच्या पात्रात मध्यभागी असलेले सहा जणांचे एक कुटुंबातील मोठ्या प्रवाहात अडकले होते. या प्रसंगात तीन धाडसी तरुणांच्या धाडस आणि तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला..सर्वांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. त्यामध्ये, चार महिला, लहान बालक आणि एक पुरुष असे सहाजणांचा समावेश होता. खानापूरचे ओंकार तिकोणे, नांदेड सिटीचे मंगेश धावडे आणि वारजे माळवाडीचा सुरज कुडले या तिघांनी प्रवाहात उतरून सहा नागरिकांचे प्राण वाचवले. अचानक वाढलेल्या पाण्यामुळे हे नागरिक नदीच्या मध्यभागी अडकले होते. मदत यंत्रणा पोहोचण्यापूर्वीच या तरुणांनी जीव धोक्यात घालून केलेल्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..IIM Centre: 'आयआयएम मुंबईचे केंद्र आता पुण्यात';राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी; २०२६ पासून प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू होणार.नवरात्रीपूर्वी धरणालगत कपडे धुण्याची परंपरा असल्याने रविवारी सकाळपासून परिसरात मोठी गर्दी होती. सकाळी वाहतूक कोंडी झाली, पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली, तर वाहतूक विभागाने अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली.शनिवारी संध्याकाळपासून ८४४ क्युसेस पाणी सोडले जात होते. रविवारी दुपारी विसर्ग १७१२ क्युसेस वाढविण्यात येणार असल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली. सव्वातीनच्या सुमारास पाणी अचानक वाढल्याने ५०-६० नागरिक खडकांवर अडकले. .अग्निशामक दल व पोलिसांना माहिती मिळताच यंत्रणा सक्रिय झाली, पाटबंधारे सुरक्षारक्षक शिट्टी व सायरन वापरून नागरिकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होते. मी आणि माझा मित्र सुरज कुडले काही कामानिमित्त या परिसरात गेलो होतो. त्या वेळी धरण परिसरात गोधड्या धुण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. धरणातून पाणी सोडले जात असल्याने आम्ही पुलावरून पाहिले, तर पात्रामध्ये अनेक नागरिक कपडे धुत होते. त्यानंतर आम्ही नदीपात्राजवळ गेलो. .यावेळी पाटबंधारे विभागाच्या वतीने सायरन वाजवला जात होता. आम्ही नागरिकांना बाहेर जाण्याच्या सूचना दिल्या, पण काही जण कपडे गोळा करत होते तर काहीजण ऐकत नव्हते, असे मदत कार्य करणारा मंगेश धावडे सांगत होता. तो म्हणाला, “पाणी अचानक आल्यामुळे सहा जण एका खडकावर अडकले होते. आमच्यासोबत ओंकार तिकोणे उभा होता. त्याने तेथील साड्या घेतल्या. आम्ही तिघांनी त्या गाठी मारल्या. एका साडीचा टोक ओंकारने कमरेला बांधला, तर दुसरे टोक माझ्यासह अन्य तरुणांनी धरले. त्यानंतर आम्ही ओंकारसोबत प्रवाहात उतरलो. महिला घाबरलेल्या होत्या. .Pune Fraud : ‘रॉ’च्या मिशनचे आमिष दाखवून निवृत्त बँक अधिकाऱ्याला चार कोटींचा गंडा; धक्कादायक प्रकार उघड, चार वर्षांत कोट्यवधींचा व्यवहार.आम्ही सर्वप्रथम लहान मुलांना बाहेर काढले, त्यानंतर महिलांना सुरक्षितपणे बाहेर आणले. यादरम्यान, पाय घसरल्याने एका चार वर्षांच्या मुलीच्या डोक्याला किरकोळ दुखापत झाली. अशा प्रकारे आम्ही सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढले.” पाटबंधारे विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी नागरिक पाण्यात अडकले असल्याची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच आम्ही धरणावर पोहोचले. पाटबंधारे विभागाला धरणाचा विसर्ग तातडीने थांबवण्याची मागणी केली. पाटबंधारे विभागाने तत्काळ विसर्ग कमी केला. अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढले, असे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मोहन खांदारे म्हणाले. .धरणासंबंधीच्या नियमानुसार, पावसाळा संपल्यावर धरणांची पातळी शंभर टक्के असणे आवश्यक आहे. धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी दोन तासांपूर्वी पोलिसांना आणि संबंधित यंत्रणांना सूचना दिल्या होत्या. धरण १००% भरल्यावर गेटवरून पाणी पडत होते; अशा परिस्थितीत धरणाचा दरवाजा लॉक होऊ शकतो. तसेच, नागरी पात्रात असल्यामुळे तीन वाजल्यानंतरही पाणी हळूहळू सोडले. -मोहन शां.भदाणे, उपविभागीय अभियंता मुठा कालवे पाटबंधारे उपविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.