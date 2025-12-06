Pune : जमीन विक्रीची परवानगी देण्यासाठी मागितले ८ कोटी, ३० लाखांचा हफ्ता घेताना अधिकाऱ्यांला अटक

पुण्यात एका सहकारी संस्थेच्या सभासदांकडे शेअर्स सर्टिफिकेट देण्यासाठी आणि जागा विक्रीच्या परवानगीसाठी तब्बल ८ कोटींची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. यापैकी ३० लाखांचा पहिला हफ्ता घेताना लिक्विडेटर आणि ऑडिटरला रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं कारवाई करत लिक्विडेटर विनोद देशमुख आणि ऑडिटर भास्कर पोळ यांना अटक केलीय..पुण्यात धनकवडी भागात एकता सहकारी संस्था असून त्यांच्या मालकीची जागा आहे. या संस्थेचे ३२ सभासद आहेत. पण त्यांच्यात वाद झाल्यानं २०२० मध्ये प्रकरण सहकार विभागाकडे गेलं. यानंतर २०२४ मध्ये विनोद देशमुख यांची लिक्विडेटर म्हणून नेमणूक झाली. देशमुख यांनी संस्थेच्या सभासदांना शेअर सर्टिफिकेट पाहिजे असल्यास ३ कोटींच्या लाचेची मागणी केली. तसंच जागा विकण्याच्या परवानगीसाठी ५ कोटी रुपये मागण्यात आले. यातील ३० लाखांचा पहिला हफ्ता स्वीकारताना विनोद देशमुख आणि भासकर पोळ यांना शनिवार पेठेतील एका कार्यालयासमोर अटक केली गेली..ना भूकंप, ना पाऊस... तरी खचला राष्ट्रीय महामार्ग, स्कूलबससह अनेक गाड्या अडकल्या.एकता सहकारी संस्थेच्या सभासदांकडून ५ डिसेंबरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर ८ कोटींची लाच मागितल्याचं समोर आलं. शेवटी ३० लाखांचा अॅडव्हान्स देण्याचं निश्चित करून सापळा रचण्यात आला. देशमुख यांनी पंचांसमोरच ३० लाखांची रोख रक्कम स्वीकारली आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं दोन्ही आरोपींना रंगेहाथ अटक केली..'एसीबी'चे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस आयुक्त नीता मिसाळ यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर करीत आहेत. एका सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या वादातून निर्माण झालेला भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार उघडकीस आल्याने सहकार विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.