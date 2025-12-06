पुणे

Pune : जमीन विक्रीची परवानगी देण्यासाठी मागितले ८ कोटी, ३० लाखांचा हफ्ता घेताना अधिकाऱ्यांला अटक

पुण्यातील एका सहकारी संस्थेच्या सभासदांकडे शेअर सर्टिफिकेट पाहिजे असल्यास ३ कोटी आणि जागा विकण्याच्या परवानगीसाठी ५ कोटी रुपयांची लाच मागण्यात आली होती. या प्रकरणी लाचलुचपतने कारवाई करत दोघांना अटक केलीय.
सूरज यादव
पुण्यात एका सहकारी संस्थेच्या सभासदांकडे शेअर्स सर्टिफिकेट देण्यासाठी आणि जागा विक्रीच्या परवानगीसाठी तब्बल ८ कोटींची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. यापैकी ३० लाखांचा पहिला हफ्ता घेताना लिक्विडेटर आणि ऑडिटरला रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं कारवाई करत लिक्विडेटर विनोद देशमुख आणि ऑडिटर भास्कर पोळ यांना अटक केलीय.

