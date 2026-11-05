पद्मावती मेट्रो स्थानकासाठी पालिकेची ६६५ चौरस मीटर जागा

पुणे, ता. ५ : स्वारगेट ते कात्रज भुयारी मेट्रो मार्गाच्या पद्मावती स्थानकासाठी धनकवडी येथील महापालिकेच्या मालकीची ६६५ चौरस मीटर जागा ‘महामेट्रो’ला दिली जाणार आहे. त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला शहर सुधारणा समितीने मान्यता दिली असून अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव मुख्य सभेकडे पाठविला जाणार आहे. दरम्यान, संबंधित जागेच्या मूल्यांकनाच्या दुप्पट म्हणजे दोन कोटी ३१ लाख ५५ हजार रुपये महापालिकेच्या आर्थिक दायित्वात समायोजित केले जाणार आहेत.
धनकवडी येथील सर्वे क्रमांक १९ अ/ ४ अ आणि ब मधील जागा ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित आहे. आता या जागेवर पद्मावती मेट्रो स्थानक उभारणार आहे. त्यासाठी महामेट्रोने महापालिकेकडे जागेची मागणी केली होती. या जागेचे मूल्यांकन एक कोटी १५ लाख ७७ हजार ६०० रुपये निश्चित केले आहे. त्याच्या दुप्पट रक्कम महामेट्रोकडून महापालिकेच्या आर्थिक दायित्वात समायोजित करण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. या जागेवरील भूखंड क्रमांक आठ, नऊ आणि दहा महामेट्रोला हस्तांतरित केले जाणार आहेत. दरम्यान, भाडेपट्टाधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार असून त्यासाठी त्यांना कोंढवा बुद्रूक येथे जागा देण्याची शिफारस केली आहे.
या जागेपैकी एका भाडेपट्टाधारकाने महापालिकेच्या परवानगीशिवाय जागेचे हस्तांतरण केल्याचे तसेच जागेच्या वापरात बदल केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे भाडेपट्टा करारातील अटींचा भंग झाल्याने संपूर्ण प्रीमियम रक्कम जमा करून करार रद्द करणे आणि भूखंडाचा ताबा महापालिकेने परत घेण्याची शिफारस केली आहे. शहर सुधारणा समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. मुख्य सभेची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित भूखंड महामेट्रोला मालकी हक्काने हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.