पुण्यातील ऐतिहासिक पर्वती टेकडीचे सौंदर्य धोक्यात? TDR वाटपाचा वाद पुन्हा पेटला; चतुःशृंगी-शनिवारवाड्याला वेगळा न्याय का?

Parvati Hill Pune - Proposal to Relax Building Height Restriction : ऐतिहासिक पर्वती टेकडीचे सौंदर्य धोक्यात? बांधकाम वाढीवर वाद
पुणे : ऐतिहासिक पर्वती टेकडी (Parvati Hill Pune) परिसरातील इमारतींसाठी लागू असलेले २१ मीटर उंचीचे बंधन हटविण्याची हालचाल पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. गृहनिर्माण विभागाने (Housing Department) यासंदर्भात राज्य पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून (एसआरए) अहवाल मागविला आहे.

