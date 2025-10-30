पुणे

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश; जनता वसाहत टीडीआर प्रकरणाला शासनाची स्थगिती

Flaws Found in SRA Proposal and Land Valuation: पर्वती पायथ्यावरील जनता वसाहतीच्या टीडीआर प्रकरणातील गैरप्रकाराची राज्य सरकारने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर अधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पर्वती पायथ्यालगत असलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीची जागा ताब्यात देऊन त्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावातील नियमबाह्य प्रकरणाची दखल अखेर राज्य शासनाने घेतली. त्यास स्थगिती देत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

