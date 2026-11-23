IndiGo flight diverted: पुण्याहून बिहारची राजधानी पाटणा येथे जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाला खराब हवामानाचा फटका बसला. पाटणा येथील प्रतिकूल हवामानामुळे सोमवारी पहाटे हे विमान लखनऊ विमानतळाकडे वळवण्यात आले. उत्तर भारतातील खराब हवामान आणि प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर विमान वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे..इंडिगोचे 6E 653 क्रमांकाचे विमान सोमवारी पहाटे २.४५ वाजता लखनऊ विमानतळावर सुरक्षित उतरले. या विमानात ५ लहान मुलांसह एकूण १८७ प्रवासी आणि ६ कर्मचारी होते. पाटणा विमानतळावर विमान उतरवण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती नसल्याने लखनऊ येथे पर्यायी लँडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Railway Mega Block: रेल्वेचा बुधवारपासून १६ दिवसांचा मेगा ब्लॉक ;रेल्वेचा बुधवारपासून १६ दिवसांचा मेगा ब्लॉक .विमान लखनऊ विमानतळावर उतरवण्यात आल्याने प्रवाशांना नियोजित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागली. मात्र, विमानातील सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित असल्याची माहिती विमानतळ सूत्रांनी दिली..दरम्यान, पाटणा येथील हवामानात सुधारणा झाल्यानंतर सोमवारी सकाळी विमान पुन्हा पाटण्याच्या दिशेने उड्डाण करेल, अशी अपेक्षा विमानतळ सूत्रांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.