Pune Subway Issues : भुयारी पादचारी मार्गात कुठे अंधार, कुठे तळीरामांचे अड्डे; पुणे शहरासह उपनगरांत दयनीय अवस्था, महापालिकेचे दुर्लक्ष

पुणे : शहरातील मोठे रस्ते, चौक सुरक्षितपणे पादचाऱ्यांनी ओलांडावेत, म्हणून महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून पादचारी भुयारी मार्ग बांधले. पण या भुयारी पादचारी मार्गांची देखभाल-दुरुस्ती व्यवस्थित केली जात नाही. भुयारी मार्गात पडलेला कचरा, अपुऱ्या प्रकाशामुळे अंधार, तेथे असणारे तळीरामांचे अड्डे यामुळे सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. काही भुयारी मार्ग तर वर्षानुवर्षे बंद असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. याकडे पुणे महापालिका प्रशासन कधी लक्ष देणार? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. पुणे शहरासह उपनगरांतील भुयारी पादचारी मार्गांची ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी पाहणी केली. यातून भयाण वास्तव समोर आले आहे. .Solapur Crime: 'पानगावात घरफोडी; ४ लाखांचा ऐवज लंपास', कुटुंबीय घराला कुलूप लावून शेतामध्ये चाेरट्यांनी डाव साधला...कर्वेनगरमधील मार्ग पाच वर्षांपासून बंदकर्वेनगर चौकातील पादचारी भुयारी मार्गाच्या सुरुवातीलाच नागरिकांनी रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्गाचा वापर करावा, असा फलक लावण्यात आला आहे. पण हा भुयारी मार्ग गेल्या पाच वर्षांपासून बंद आहे. त्याच्या दारातच घुशी लागल्याने माती वर आली आहे. आत जवळपास दोन ते तीन फूट इतके पाणी साचले असून, त्याच प्रचंड कचरा, माती जमा झाली आहे. त्यामुळे डासांची उत्पत्ती होत असून, परिसरातील रहिवासी, व्यावसायिकांना प्रचंड त्रास होत असल्याचे यामध्ये दिसून आले.विमाननगर चौकातील मार्गात साचलेे घाण पाणीनगर रस्त्यावर भरधाव वाहने धावत असल्याने विमाननगर चौकात पादचाऱ्यांसाठी भुयारी मार्ग बांधला आहे. पण या ठिकाणीदेखील गुटख्याच्या पिचकाऱ्या, सडलेला कचरा, गळणारे छत, साचलेले घाण पाणी यामुळे प्रचंड अस्वच्छता आहे. भुयारात विद्युत व्यवस्था अपुरी आहे. नागरिकांची वर्दळ कमी असल्याने याचा वापर भिकाऱ्यांच्या वास्तव्यासाठी होत आहे. हा भुयारी मार्ग सुरक्षित वाटत नसल्याने नागरिक धोकादायक स्थितीत रस्ता ओलांडतात..काही ठिकाणी सुस्थितीतपुणे महापालिकेने शहरात २० भुयारी मार्ग बांधले आहेत. मध्यवर्ती भागासह उपनगरांत गेल्या १० ते १५ वर्षांत भुयारी मार्गांची संख्या वाढली आहे. शहरातील महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक वापरला जाणारा डेक्कन जिमखाना येथील आबासाहेब गरवारे पादचारी पूल १९८१ पासून पुणेकरांच्या सेवेत आहे. तेथे उत्तम पद्धतीने महापालिकेने देखभाल दुरुस्ती केली आहे, सुशोभीकरण केले आहे, सुरक्षेसासाठी सीसीटीव्ही आहेत. याच पद्धतीने एरंडवणे येथील स्वरतीर्थ सुधीर फडके भुयारी मार्ग २००४ मध्ये बांधला आहे. तेथेही स्वच्छता, सीसीटीव्ही, सुरक्षारक्षक अशी व्यवस्था आहे. भुयारी मार्गाचा उत्तम नमुना म्हणून यांची दखल घ्यावी लागेल. डहाणूकर कॉलनी चौकातील भुयारी मार्गात प्रकाश व्यवस्था उत्तम आहे, झाडणकाम केले जाते, पण भुयारी मार्गाच्या छताला जाळे लागलेले काढले जात नाही. येथे सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्यात आला आहे.प्रशासनाकडून टाळाटाळप्रकल्प विभागाकडून स्थापत्यविषयक कामे केली जातात, विद्युत विभागाकडून प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीव्हीचे काम पाहिले जाते. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांकडून स्वच्छतेचे काम पाहिले जाते. पण महापालिकेच्या या तिन्ही विभागांत समन्वय नसल्याने पादचारी भुयारी मार्गांची दुरवस्था झाली आहे..जंगली महाराज रस्ता ओलांडणे धोकादायकजंगली महाराज रस्त्यावरील जी. एम. भोसले भुयारी मार्ग महापालिकेकडून खुला करण्यात आला आहे. मात्र या मार्गात प्रचंड अस्वच्छता आहे. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत. संपूर्ण भुयारी मार्ग धुळीने माखलेला आहे. सांडपाणी वाहिनीतील दुर्गंधीयुक्त पाणी भुयारी मार्गात पसरल्याने नागरिकांना चालणे मुश्कील होत आहे. भुयारी मार्गामध्ये अंधार असून विद्युत व्यवस्थेचा अभाव आहे. भुयारी मार्गाच्या मॉडर्न हायस्कूलच्या प्रवेशद्वारात टाकाऊ वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत, तर डेक्कनच्या दिशेचे प्रवेशद्वार अजूनही बंद आहे. प्रेमी युगुल, मद्यपी व गर्दुल्यांचा तेथे मोठ्या प्रमाणात वावर आहे. सुरक्षारक्षक व स्वच्छता कर्मचारी नसल्याने भुयारी मार्गाची दुरवस्था आहे. मॉडर्न हायस्कूल, मॉडर्न महाविद्यालयासह अनेक शाळा, विद्यालये, स्पर्धा परीक्षा केंद्र, खासगी कार्यालये, हॉटेल्स, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स जंगली महाराज परिसरात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, नोकरदार व स्थानिक नागरिक जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनाही रस्त्यावरूनच ये-जा करावी लागते. जंगली महाराज रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची असल्याने विद्यार्थी, नागरिकांना रस्ता ओलांडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महापालिकेने भुयारी मार्गात स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा कर्मचारी अशा सुविधा दिल्यास नागरिकांकडून रस्त्याऐवजी भुयारी मार्गाचा वापर होऊ शकतो..Latest Marathi Breaking News Live : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? नगरसेवकांच्या आग्रहामुळे मार्गमहापालिकेने गेल्या सात-आठ वर्षांत एकही पादचारी भुयारी मार्ग बांधलेला नाही. पण यापूर्वी पादचाऱ्यांचा विचार न करता तत्कालीन नगरसेवकांच्या आग्रहास्तव काही ठिकाणी भुयारी मार्ग बांधण्यात आले. त्यासाठी तीन ते चार कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. कर्वेनगर येथे उड्डाणपूल प्रस्तावित असतानाही भुयारी मार्ग बांधण्यात आला. उड्डाणपूल बांधल्यानंतर हा भुयारी मार्ग बंदच आहे. कोथरूड येथील वनाज येथील अप्पासाहेब धर्माधिकारी भुयारी मार्ग, हडपसर येथील मंत्री मार्केट येथील भुयारी मार्ग, चंदननगर, हडपसर वैदूवाडी येथील स्थिती प्रचंड दयनीय आहे. तुटलेल्या फरशा, चोरीला गेलेले सीसीटीव्ही, साचलेले घाण पाणी व कचरा यामुळे प्रचंड दुर्गंधी पसरली असल्याचे पाहणीत समोर आले आहे.शनिवारवाड्यासमोर अंधारकसबा पेठ व शनिवार पेठ या दोन्ही पेठांना जोडण्याचे काम शनिवारवाड्यासमोरील भुयारी मार्ग करतो. हा मार्ग या परिसरातील रहिवासी, विद्यार्थी, व्यावसायिक यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. या भुयारी मार्गातही पुरेशा प्रमाणात स्वच्छता नाही. शनिवार पेठेकडील प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी अस्वच्छता आहे. भुयारी मार्गाच्या भिंतीवर नागरिक गुटखा, पान खाऊन थुंकल्याचे निदर्शनास येते. कसबा पेठेकडील प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी विद्युत व्यवस्था नाही. त्यामुळे रात्री तेथून महिला, विद्यार्थिनी ये-जा करण्याचे टाळतात. नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे या ठिकाणीही कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या भुयारी मार्गातही मद्यपी, गर्दुल्यांचा वावर आहे.भुयारी मार्गात अस्वच्छतापुणे रेल्वे स्थानक, पीएमपी बसस्थानक, पुणे रेल्वे स्थानक एसटी आगार या तिन्ही ठिकाणी प्रवाशांना जाण्यासाठी या भुयारी मार्गाचा वापर होतो. भुयारी मार्गात विविध प्रकारची दुकाने असल्याने तसेच प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ आहे. त्यामुळे दिवसा सुरक्षिततेचा प्रश्न उद्भवत नाही. मात्र रात्री मद्यपी, गर्दुल्ले व चोरट्यांचा येथे अधिक वावर असतो. प्रवाशांकडून रात्री भुयारी मार्गावरील रस्त्याचा वापर करण्यास प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी सुरक्षिततेसाठी सुरक्षारक्षकांची गरज आहे. या भुयारी मार्गातील व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात कचरा केला जातो. भुयारी मार्गात गुटखा, तंबाखूची सर्रासपणे विक्री केली जाते, त्यामुळे भिंती, दुकानांजवळील कोपऱ्यांवर अस्वच्छता, गुटखा, पान खाऊन थुंकल्याचे चित्र तेथेही कायम आहे. व्यावसायिक त्यांच्या वस्तू दुकानांबाहेर ठेवून विक्री करत असल्याने ये-जा करणाऱ्यांना मोठी अडचण होते. भुयारी मार्गाच्या प्रवेशद्वारांवर कमालीची अस्वच्छता असते. भुयारी मार्गातील फरशा उचकटलेल्या अवस्थेत आहेत..कर्वेनगर चौकातील पादचारी भुयारी मार्ग गेल्या कित्तेक वर्षापासून बंद आहे. त्याची देखभाल-दुरुस्तीही केली जात नाही. आत पाणी साचल्याने आम्हाला डासांचा त्रास होतो. प्रशासन याकडे लक्ष देत नाही, तसेच या चौकात उड्डाणपूल बांधल्यानंतर चौकातील वाहनांची संख्या कमी झाली, त्यामुळे हे पादचारी मार्ग कामाचे राहिले नाहीत.- व्यावसायिक, कर्वेनगरभुयारी मार्गांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेऊन दुरुस्तीची कामे केली जातील. सुरक्षेच्या दृष्टीने भुयारी मार्गात सीसीटीव्ही लावण्यासाठी विद्युत विभागाशी चर्चा सुरू आहे.- दिनकर गोजारे, मुख्य अभियंता, प्रकल्प विभाग शहरातील भुयारी मार्गांची संख्या - २०बांधकामासाठी येणारा खर्च - ३ ते ४ कोटीदेखभाल-दुरुस्तीसाठी वर्षभराचा खर्च - किमान ३ कोटी.पाहणीतून समोर आलेल्या ठळक बाबीबहुतेक भुयारी मार्ग मद्यपींचे तळकचरा टाकण्याची हक्काची जागामहिला व मुलांसाठी असुरक्षितमहापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्षसुरक्षारक्षकांचा अभावरात्रीच्या वेळी नशापाणी करण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणवीजपुरवठा बंद. 