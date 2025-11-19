Pune News :...तर पुण्यात संध्याकाळी ७ पर्यंतच पेट्रोल पंप सुरु ठेऊ; पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचा थेट इशारा, कारण काय?

पुण्यात पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना मारहाण होत असल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. गेल्या सात दिवसांत कर्मचाऱ्यावर तीन हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यानंतर आता पुण्यातील पेट्रोल पंपचालक आणि विक्रेता संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या घटना थांबवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी या संघटनेकडून करण्यात आली आहे. .पुण्यातील पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना यासंदर्भात एक निवेदन दिलं आहे. यात त्यांनी या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या घटना थांबल्या नाही, तर संध्याकाळी ७ नंतर पेट्रोल पंप बंद ठेऊ, असा इशाराही त्यांनी या निवेदनाद्वारे दिला आहे. यासंदर्भात येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे ऑल इंडिया पेट्रोल-डिझेल असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी सांगितलं..Pune Traffic : पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा; चारही महामार्ग जोडणारा ४५ किमीचा 'ट्विन टनेल' भूमिगत रस्ता प्रस्तावित.मागच्या काही दिवसांपासून पुण्यातील पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सुटे पैसे, रांगेत विलंब अशा किरकोळ कारणांवरून ही मारहाण करण्यात येत आहे. गेल्या दीड महिन्यात मारहाणीच्या सहा घटना घडल्या असून यापैकी ३ घटना गेल्या सात दिवसांत घटल्या आहेत. नुकताच येरवडा येथील एका पेट्रोल पंपावर सुट्या पैशांवरून झालेल्या वादात तिघांनी कर्मचाऱ्याबरोबरच मालकालाही मारहाण केल्याची घटना घडली..Pune Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत अर्जांची मोठी छाननी; अध्यक्षपदाचे २६, तर सदस्यपदाचे ४०४ अर्ज बाद.या घटनांची पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने गांभीर्याने दखल घेतली असून योग्य त्या उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात बोलताना, पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने राष्ट्रीय प्रवक्ते अली दारुवाला म्हणाले, ''गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली जाते आहे. याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात आम्ही पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना निवेदन दिलं आहे. जर घटना थांबल्या नाही, तर आम्ही संध्याकाळी ७ नंतर पेट्रोल बंद ठेवू'', असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.