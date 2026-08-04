Pune Auto Fare Hike : पुणे अन् पिंपरी-चिंचवडकरांच्या खिशाला कात्री ! रिक्षाचा प्रवास महागणार; १ सप्टेंबरपासून नवीन दर लागू

New Auto Rickshaw Fare Structure in Pune & PCMC : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडकरांच्या खिशाला आणखी कात्री बसणार आहे. दोन्ही शहरांत आता रिक्षाने प्रवास करणे आता अधिक महाग होणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (आरटीओ) रिक्षा भाड्यात वाढ करण्यास अधिकृत मान्यता दिल्याने १ सप्टेंबरपासून नवीन दरांची अंमलबजावणी होणार आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला..नव्या दरानुसार पहिल्या दीड किलोमीटरच्या (१.५ किमी) प्रवासासाठी आता २५ रुपयांऐवजी ३० रुपये मोजावे लागतील. या टप्प्यात थेट पाच रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक किलोमीटरसाठी आधी १७ रुपये आकारले जात होते, ते आता २० रुपये प्रति किलोमीटर झाले आहेत. यामुळे शहरातील रोजच्या प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे..Pune Municipal Corporation: मोठी बातमी! न्यायालयाकडून आयुक्तांची खुर्ची जप्तीचे आदेश; पुणे महापालिकेची धावाधाव, २१ वर्षांच्या लढ्यानंतर शेतकऱ्यांचा विजय.गेल्या काही काळापासून इंधनदर सतत वाढत असल्याने आणि रिक्षाच्या देखभालीचा खर्चही वाढल्याने रिक्षा चालक संघटनांकडून भाडेवाढीची जोरदार मागणी केली जात होती. प्रशासनाच्या या निर्णयाने पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील हजारो रिक्षाचालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. त्यांना वाढलेल्या खर्चाची भरपाई होण्यास मदत होईल..१ सप्टेंबरपासून संपूर्ण शहरात या नवीन भाडेदरांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. प्रवाशांनी रिक्षात बसताना नवीन दरांची माहिती घेऊन प्रवास करावा, असे प्रशासनाने सूचित केले आहे. रिक्षा भाडेवाढीमुळे दैनंदिन प्रवासाचा खर्च वाढणार असला तरी चालकांना दिलासा मिळाल्याने सेवा सुरळीत राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.