पुणे

Pune Auto Rickshaw: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये रिक्षा महागणार, १ सप्टेंबरपासून नवीन भाडेदर

Pune Auto Rickshaw Fares to Rise From September 1पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये १ सप्टेंबरपासून रिक्षा भाडेवाढ; मीटर कॅलिब्रेशनसाठी ६ महिन्यांची मुदत, प्रवाशांसाठी आरटीओकडून अधिकृत टेरिफ कार्ड अनिवार्य
Pune Pimpri Chinchwad Rickshaw Fare Hike Starts September 1 RTO Issues New Tariff Rules for Passengers

Pune Pimpri Chinchwad Rickshaw Fare Hike Starts September 1 RTO Issues New Tariff Rules for Passengers

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रादेशिक परिवहन समितीने रिक्षा दरवाढीला मंजुरी दिली असून, १ सप्टेंबरपासून नवीन दर लागू होणार आहेत. नवीन दरानुसार मीटरचे ‘कॅलिब्रेशन’ (अपडेट) करण्यासाठी रिक्षाचालकांना ६ महिन्यांची (२७ फेब्रुवारीपर्यंत) मुदत दिली आहे. या काळात जुन्या मीटर रीडिंगवरून वाद होऊ नयेत, यासाठी ‘आरटीओ’कडून रिक्षाचालकांना अधिकृत ‘टेरिफ कार्ड’ दिले जाणार आहे. जोपर्यंत मीटर अपडेट होत नाही, तोपर्यंत मीटर जुनेच दर दाखवतील. मात्र, प्रवाशांनी ‘टेरिफ कार्ड’मधील दरानुसारच सुधारित भाडे देणे अनिवार्य असणार आहे.

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