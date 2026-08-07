Pune Auto Rickshaw: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये रिक्षा महागणार, १ सप्टेंबरपासून नवीन भाडेदर

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रादेशिक परिवहन समितीने रिक्षा दरवाढीला मंजुरी दिली असून, १ सप्टेंबरपासून नवीन दर लागू होणार आहेत. नवीन दरानुसार मीटरचे ‘कॅलिब्रेशन’ (अपडेट) करण्यासाठी रिक्षाचालकांना ६ महिन्यांची (२७ फेब्रुवारीपर्यंत) मुदत दिली आहे. या काळात जुन्या मीटर रीडिंगवरून वाद होऊ नयेत, यासाठी ‘आरटीओ’कडून रिक्षाचालकांना अधिकृत ‘टेरिफ कार्ड’ दिले जाणार आहे. जोपर्यंत मीटर अपडेट होत नाही, तोपर्यंत मीटर जुनेच दर दाखवतील. मात्र, प्रवाशांनी ‘टेरिफ कार्ड’मधील दरानुसारच सुधारित भाडे देणे अनिवार्य असणार आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.रिक्षा दरवाढ लागू झाल्यानंतर रिक्षाचालकांना मीटर कॅलिब्रेशनसाठी काही दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. त्या मुदतीत रिक्षाचालकांनी मीटरचे कॅलिब्रेशन करणे आवश्यक असणार आहे. दरम्यान, रिक्षाचालकांना टेरिफ कार्ड दिले जातील.- अर्चना गायकवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.प्रवाशांनी टेरिफ कार्ड पाहूनच सुधारित भाडे द्यावे. जर एखाद्या चालकाने टेरिफ कार्ड दाखवण्यास नकार दिला किंवा जादा भाड्याची मागणी केली, तर प्रवाशांनी थेट आरटीओकडे तक्रार करावी.- संदेश चव्हाण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.रिक्षाचालकांना आरटीओ प्रशासनाकडून टेरिफ कार्ड उपलब्ध होत आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र ही दरवाढ तत्काळ लागू होणे आवश्यक आहे. आम्ही जूनपासून दरवाढीची मागणी करीत होतो.- नितीन पवार, अध्यक्ष रिक्षा पंचायत, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.