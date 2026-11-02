Pune Rain Today : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पहाटेपासून मुसळधार पाऊस; कोथरूड, बाणेर, हिंजवडीत पावसाचा जोर

Pune Rain Today Latest Weather Update : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात रविवार रात्रीपासून संततधार पाऊस पडत असून सोमवारी पहाटेपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. पुण्यातील अनेक भागांत तसेच पिंपरी-चिंचवडच्या अनेक उपनगरात सकाळी ६.३० वाजल्यापासून मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. यामुळे सकाळी कामावार निघालेल्या लोकांची चांगलीच तारांबळ उडाली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पुण्यातील कोथरुड, आंबेगाव, सिंहगड रस्ता, औंध, बाणेर परिसरात सकाळी साडेसहापासून मुसळधार पाऊस सुरू असल्याची माहिती आहे. याशिवाय पिंपरी चिंचवडमधील सांगवी, जगताप डेअरी, डांगे चौक, हिंजवडी भागांतही. पावसाच्या सरी कोसळल्याने नागरिकांना पहाटेच्या वेळी पावसाचा अनुभव आला..Pune Rain: पुणेकरांची पहाट पावसाने उजाडली! साडेसहापर्यंत मुसळधार पाऊस; कोणत्या भागांत कोसळल्या जोरदार सरी?.स्थानिक हवामानाचा अंदाज स्थानिक हवामानविषयक माहितीनुसार,पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडपरिसरात अजूनही पावसाचे ढग कायम आहेत; पूर्व पुण्यात सकाळच्या वेळीही (सकाळी ६:५० वाजता) पाऊस सुरू आहे. हवामान मॉडेल्सनी वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा नक्कीच जास्त पाऊस पडत आहे..राज्यातील हवामान बदललेबंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने चक्रीवादळाची प्रणाली तयार असून याचा परिणाम राज्यातील हवामानावर झाला आहे, यामुळे विदर्भासह अनेक भागात आज पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. हवामान विभागाने ठाणे, मुंबईसह रायगड,सांगली, पुणे आणि सोलापूर येथे पावसाचा अंदाज व्यक्त आहे. कोल्हापूरमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.