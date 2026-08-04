Women E-Auto Scheme: पुण्यात ‘पिंक ई-ऑटो’ योजनेला ब्रेक: ४ हजार उद्दिष्टांपैकी फक्त १७ महिलांचा व्यवसाय सुरू, अनुदान वाढूनही अंमलबजावणीत अडथळे

प्रज्वल रामटेकेपुणे : राज्य सरकारने महिलांसाठीच्या ‘पिंक ई-ऑटो’ योजनेतील अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविले असले, तरी पुण्यात या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. जिल्ह्यासाठी सुमारे चार हजार ‘पिंक ई-ऑटो’चे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, योजना सुरू होऊन दोन वर्षे उलटूनही केवळ १७ महिलांनीच अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यामुळे योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे..महिलांना स्वावलंबी बनविणे आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने जुलै २०२४ मध्ये ‘पिंक ई-ऑटो’ योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला राज्यातील १७ शहरांतील १० हजार महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यामध्ये पुणे शहरासाठी १,४००, पिंपरीसाठी ३०० आणि चिंचवडसाठी ३०० लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. यामध्ये वाढ करून पुणे जिल्ह्यासाठी नंतर ४००० लाभार्थी निश्चित करण्यात आले. मात्र, उद्दिष्ट आणि अंमलबजावणीतील ही मोठी तफावत लक्षात घेऊन शासन निर्णयात सुधारणा करत राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरांसाठी लाभार्थी संख्या १० हजारांवरून पाच हजारांपर्यंत कमी करण्यात आली. त्याचवेळी महिलांना मिळणारे अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यासंदर्भातला शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे..नव्या निर्णयानुसार, यापूर्वी ‘पिंक ई-ऑटो’ मिळालेल्या महिलांनाही कर्जफेडीसाठी अतिरिक्त २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. लाभार्थींना वाहनाच्या किमतींपैकी किमान १० टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागणार असून, उर्वरित रक्कम बँक कर्ज किंवा व्याजमुक्त स्थगित देयक सुविधेद्वारे उभारता येणार आहे. दरम्यान, पुण्यात कार्यरत असलेल्या ‘परिसर’ आणि ‘असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायझर्स’ या संस्थांनी केलेल्या स्वतंत्र सर्वेक्षणात योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे असल्याचे समोर आले आहे. पात्रतेबाबत अपुरी माहिती, कागदपत्रांची गुंतागुंत, अर्ज प्रक्रियेतील विलंब, कर्ज मंजुरीतील अडचणी, स्वतःचा आर्थिक वाटा उभारण्याची समस्या आणि व्यवसायातून शाश्वत उत्पन्न मिळेल का, याबाबतची अनिश्चितता यामुळे अनेक महिलांना योजना प्रत्यक्षात स्वीकारणे कठीण जात असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे..संस्थांच्या प्रमुख शिफारसी- अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करून जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी.- महिलांना शाश्वत उत्पन्न मिळेल याची खात्री करण्यासाठी मार्ग नियोजन व परवान्यांची प्रक्रिया जलद करावी.- वाहनांच्या तांत्रिक क्षमतेचा पुनर्विचार करून देखभालीसाठी सहज तांत्रिक मदत उपलब्ध करावी.- मेट्रो स्थानके आणि महत्त्वाच्या गर्दीच्या ठिकाणी ‘पिंक ई-ऑटो’साठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था करावी..‘‘अनुदानातील वाढ हा निश्चितच स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र या योजनेची व्यापक जनजागृती, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे आणि संबंधित यंत्रणांकडून वेळेत सहकार्य मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. मेट्रो स्थानकांवर पार्किंग, रिक्षा उभी करण्यासाठी निश्चित जागा, आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांचे सहकार्य मिळाल्यास अधिक महिला या व्यवसायाकडे वळू शकतील.’’- शर्मिला देव, वरिष्ठ कार्यक्रम सहयोगी, परिसर.‘‘स्वतःची रिक्षा चालवल्याने महिलांचा आत्मविश्वास आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढले असून, विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, वाहनांच्या देखभालीसाठी तांत्रिक मदत, निश्चित पार्किंग, परवाने, मार्ग नियोजन आणि नियमित उत्पन्नाची खात्री यांसारख्या बाबींवरही तितक्याच गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे.’’- विलास गिते, कार्यक्रम सहयोगी, असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायझर्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.