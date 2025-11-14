पुणे

Pune Parking Scam : वाहनतळ ठेकेदारांवर कारवाईकडे काणाडोळा, महापालिका प्रशासन गप्प; ठेकेदार निवांत, नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Pune Parking Scam Exposed by Sakal : 'सकाळ' वृत्तमालिकेने पुणे महापालिकेच्या वाहनतळांवर पार्किंगच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अतिरिक्त शुल्क वसुलीचा पर्दाफाश केल्यानंतरही, प्रशासन ठेकेदारांवर कडक कारवाई न करता त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेच्या वाहनतळांवर पार्किंगच्या नावाखाली नागरिकांकडून सर्रासपणे सुरू असलेल्या वसुलीला ‘सकाळ’ने वाचा फोडली. त्यावर पुणेकरांनीही आलेले कठीण प्रसंग व त्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात नोंदविल्या. असे असूनही महापालिका प्रशासनाकडून वाहनतळांच्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्यासाठी कुठलीच पावले उचलली जात नाहीत.

