PMC Parking Scam : ठेकेदारांना जरब बसवणारी व्यवस्था हवी; नागरिकांची मागणी; ठोस निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा

पुणे : महापालिकेच्या नारायण पेठ, मंडई, पुणे रेल्वे स्थानक येथील वाहनतळांसह अन्य वाहनतळांवर अनेक वर्षांपासून ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची लुबाडणूक होते. मात्र ठेकेदारांवर कधीही ठोस, परिणामकारक कारवाई झाली नसल्याने ते महापालिकेस जुमानत नाहीत. म्हणूनच संबंधित ठेकेदारांचे ठेके रद्द करून नवीन ठेकेदारांना कायम जरब बसेल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देखील नागरिकांनी दिला आहे..शहरातील वाहनतळांवर जादा शुल्क आकारणी बरोबरच नागरिकांना वेठीस धरण्याचे, दमदाटी, मारहाण करण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. त्याची 'सकाळ'ने गांभीर्याने दखल घेत व प्रत्यक्ष पाहणी करून 'आर्थिक लुटीचा तळ' या मालिकेद्वारे नागरिकांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. त्यावर नागरिकांनी त्यांना आलेले अनुभव व प्रतिक्रिया 'सकाळ'कडे नोंदविल्या..नागरिक म्हणतात...महापालिकेच्या सतीशशेठ धोंडीबा मिसाळ वाहनतळावरील जादा शुल्क आकारणीसंदर्भात पीएमसी केअर ॲपवर नऊ ऑक्टोबरला तक्रार नोंदविली होती. मात्र अजूनही महापालिकेने संबंधित ठेकेदारावर कारवाई केलेली नाही. त्याबाबत काय कारवाई केली, याचे अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत उत्तर दिलेले नाही.- धैर्यशील बुवा, बोपोडीमहापालिकेच्या सतीशशेठ धोंडीबा मिसाळ वाहनतळावर कर्मचाऱ्यांकडून मुजोरी केली जाते. येण्याच्या व जाण्याच्या वेळेमध्ये प्रचंड तफावत असते. पार्किंगकरीता लिफ्ट आहे, मात्र आतापर्यंत तिचा वापर केलेला नाही. पार्किंग शुल्क महापालिकेच्या दरानुसार न घेता मनमानी पद्धतीने घेतले जाते.- निखिल कलंत्रेमहापालिकेची ठेकेदार नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया राबविणारी व्यवस्था भ्रष्ट आहे. बहुतांश वाहनतळांवर नागरिकांना लुबाडण्याबरोबरच अनेक गैरप्रकार सुरू आहेत. ठेकेदारी पद्धत बंद करून महापालिकेने स्वतःच वाहनतळांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारावी.- प्रशांत उमरदंड.अप्रत्यक्षपणे खंडणी वसुलीचा प्रकारमहापालिकेच्या वाहनतळांवर निश्चित दरापेक्षा जादा शुल्क आकारणी ही केवळ वसुलीच नाही तर नागरिकांचे आर्थिक शोषण आहे. हा अप्रत्यक्षपणे खंडणी वसुलीचा प्रकार आहे. असे प्रकार करणारे ठेकेदार, त्यांचे कर्मचारी व महापालिकेचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच महापालिकेने संबंधित ठेकेदारांचे ठेके देखील रद्द केले पाहिजेत. राज्य शासनानेही याबाबत स्पष्ट निर्णय काढण्याची गरज आहे. याबाबत महापालिका किंवा शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास नागरी हिताच्या संरक्षणार्थ याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असे ॲड. श्रीकांत ठाकूर यांनी सांगितले.बालगंधर्व रंगमंदिरात नाईकनवरे यांच्यातर्फे वाहनतळ चालविले जाते. चारचाकी वाहनासाठी १४ रुपये दराचा उल्लेख असलेला फलक लावलेला आहे. प्रत्यक्षात ७० रुपये घेतात, शुल्काची पावतीही दिली जात नाही.- आशिषअधिकृत परवाना घेऊन नागरिकांच्या खिशावर दरोडा टाकण्याचे काम वाहनतळांवर सुरू आहे. ज्यांच्याविरुद्ध नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत, त्यांच्याविरुद्ध महापालिका आयुक्तांनी त्वरित फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.- विजय मर्लेचावाहनतळ चालकांकडून पाचपट शुल्क आकारले जाते. नागरिकांनी तक्रार करू नये, म्हणून पावती परत घेतली जाते. जी पावती दिली जाते, त्यावर महापालिकेचा, वेळेचा, दराचा काहीही उल्लेख नसतो. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. याचा अर्थ महापालिकेचे लुटारू ठेकेदारांना समर्थन आहे.- शशिकांत जाधवसारसबाग येथील वाहनतळावर दुप्पट शुल्क आकारल्याचा अनुभव मी घेतला आहे. मी फलक दाखविल्यानंतर त्यांनी निमूटपणे फलकावरील दरानुसार पैसे घेतले.- अविनाश खंडारे, दत्तवाडीमंडईतील वाहनतळाबाहेर वाहनांची रांग लागलेली असते. वाहनतळ भरण्याच्या हव्यासापोटी ठेकेदाराकडून वाहतूक कोंडीत भर टाकली जाते. पोलिस किंवा महापालिकेने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.- परेश खडकेजनतेला सतत वेठीस धरणाऱ्यांची ही भ्रष्ट युती आहे. त्यावर ठोस व कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.- नितीन.