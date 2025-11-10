पुणे

PMC Parking Scam : ठेकेदारांना जरब बसवणारी व्यवस्था हवी; नागरिकांची मागणी; ठोस निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा

Scam in PMC Parking Lots Exposed : पुणे महापालिकेच्या (PMC) नारायण पेठ, मंडई आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहनतळांवर ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची सतत जादा शुल्क आकारणी, दमदाटी आणि मारहाण यांसारख्या प्रकारांतून लुबाडणूक होत असून, महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेच्या नारायण पेठ, मंडई, पुणे रेल्वे स्थानक येथील वाहनतळांसह अन्य वाहनतळांवर अनेक वर्षांपासून ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची लुबाडणूक होते. मात्र ठेकेदारांवर कधीही ठोस, परिणामकारक कारवाई झाली नसल्याने ते महापालिकेस जुमानत नाहीत. म्हणूनच संबंधित ठेकेदारांचे ठेके रद्द करून नवीन ठेकेदारांना कायम जरब बसेल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देखील नागरिकांनी दिला आहे.

