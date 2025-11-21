पुणे

PMPML News : पीएमपी बसच्या फायर ऑडिटला सुरुवात; चालक-वाहकांना प्रशिक्षण देणार

CIRTs Role in Bus Safety Check : पुण्यात पीएमपी (PMP) बसला आग लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर पीएमपी प्रशासनाने सर्व बसेसचे फायर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला; सीआयआरटीकडे जबाबदारी, चालकांना अग्निशमन प्रशिक्षण आणि जुन्या ६० पैकी ३० बसेस दोन दिवसांत स्क्रॅप केल्या जाणार.
CIRTs Role in Bus Safety Check

CIRTs Role in Bus Safety Check

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पीएमपी प्रशासनाने बसला आग लागण्याच्या पार्श्वभूमीवर ताफ्यातील सर्व बसेसचे ‘फायर ऑडिट’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेकडे (सीआयआरटी) याची जबाबदारी सोपविली आहे. येत्या १५ दिवसांत तपासणीला सुरुवात होईल. त्या वेळी बसमधील अग्निशामक आणि आग प्रतिबंधक प्रणाली (एफडीएसएस) कार्यरत आहे की नाही, याचीदेखील तपासणी होईल. हे करीत असतानाच बसचालकांना व वाहकांना अग्निशामक यंत्र कसे हाताळायचे, याबद्दलदेखील प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
pmp
PMPL
PMPML Bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com