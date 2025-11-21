PMPML News : पीएमपी बसच्या फायर ऑडिटला सुरुवात; चालक-वाहकांना प्रशिक्षण देणार

पुणे : पीएमपी प्रशासनाने बसला आग लागण्याच्या पार्श्वभूमीवर ताफ्यातील सर्व बसेसचे ‘फायर ऑडिट’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेकडे (सीआयआरटी) याची जबाबदारी सोपविली आहे. येत्या १५ दिवसांत तपासणीला सुरुवात होईल. त्या वेळी बसमधील अग्निशामक आणि आग प्रतिबंधक प्रणाली (एफडीएसएस) कार्यरत आहे की नाही, याचीदेखील तपासणी होईल. हे करीत असतानाच बसचालकांना व वाहकांना अग्निशामक यंत्र कसे हाताळायचे, याबद्दलदेखील प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. .पिंपरी-चिंचवडहून भोसरीला जाणाऱ्या ‘पीएमपी’ बसला रविवारी आग लागली. सुदैवाने यातून प्रवासी बचावले. या घटनेची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून, आता बसेसचे फायर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बसमध्ये काही तांत्रिक दोष असेल तर तो वेळीच लक्षात येईल..ब्लॅक स्पॉटची चालकांना माहिती देणारपुणे महापालिका क्षेत्रात १४ व पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात ९ अपघातप्रवण क्षेत्र आहेत, त्याची माहिती चालकांना दिली जाणार आहे.चालकांची सार्वजनिक ठिकाणीदेखील मद्यप्राशन चाचणी (ब्रिथ अॅनलायझरद्वारे) केली जाणार आहे. याची जवाबदारी आगार व्यवस्थापक व चेकर यांच्याकडे दिली आहे..Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! दारुच्या नशेत पुतण्याला पाण्यात बुडवले; गुन्हा लपविण्यासाठी ‘प्रत्यक्षदर्शी’ वृद्ध काकाचाही खून, पिंपरखेडमधील धक्कादायक प्रकार..‘पीएमपी’च्या ताफ्यात सध्या १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या अथवा ८ लाख किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केलेल्या सुमारे ६० बस आहेत. यापैकी ३० बस हे दोन दिवसांत स्क्रॅप केल्या जाणार आहेत. स्क्रॅपिंग पॉलिसीनुसार या बस स्क्रॅप केल्या जातील.सुरक्षित वाहतुकीसंदर्भात पीएमपी प्रशासनाने आयोजित बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. या वेळी वाहतूक पोलिस व आरटीओ विभागाचेदेखील अधिकारी उपस्थित होते.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.