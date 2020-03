Lockdown : 31 मार्चपर्यंत शहरात जमावबंदी; पोलिसांचा राहणार वॉच!

पुणे : कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार सोमवारपासून ते 31 मार्चपर्यंत पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले.

या आदेशानुसार, सोमवारपासून दोन्ही शहरांमध्ये पाच नागरीकांपेक्षा जास्त नागरीकांना एकत्र जमण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, तसेच सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही बंदी असणार आहे. त्यादृष्टीने पोलिसांचे संपुर्ण शहरावर बारकाईने लक्ष असणार आहे.

कोरोनाच्या सद्यस्थितीची आढावा घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी दुपारी राज्यात जमावबंदीचे कलम 144 लागू करण्यासंदर्भातचा आदेश दिला. त्यापाठोपाठ आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतची सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर पोलिस महासंचालक सुबोधकुमार जैस्वाल यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे पुण्याचे पोलिस आयुक्त डॉ.के.वेंकटेशम व पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त संदिप बिष्णोई यांच्याशी संवाद साधला.

''जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, जमावबंदीच्या आदेशामधून जीवनावश्‍यक वस्तुंना वगळण्यात आले आहे. त्यामध्ये भाजीपाला विक्रेते, किराणा व्यावसायिक, रुग्णालये, वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश केला आहे. मात्र वस्तुंचा साठा करुन गैरफायदा घेणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांकडून कडक कारवाई केली जाईल.'' असे डॉ.वेंकटेशम यांनी स्पष्ट केले.

जमावबंदीच्या आदेशानुसार पाच व्यक्ती किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र जमता येणार नाही, कुठल्याही प्रकारचे कार्यक्रम, इव्हेंट घेता येणार नसल्याचे पोलिस सहआयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, रविवारच्या 'जनता कर्फ्यु'नंतर रात्री नऊ वाजल्यापासून ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत डॉ.शिसवे यांच्या आदेशानुसार, शहरामध्ये 144 कलम लागू करण्यात आले होते.

Thank you Punekars, for an extraordinary support to the #JantaCurfew & your undying commitment to defeat #CoronaVirus. Please note that the 144 CrPC has been implemented in Pune city

from 9 pm tonight till 5 am (23 March) for a safer Pune. We look forward to your cooperation.

— PUNE POLICE (@PuneCityPolice) March 22, 2020