पुणे पोलिसांच्या सेवा कार्यप्रणालीस देशपातळीवरील विशेष पुरस्कार!

पुणे : इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने (आयसीसी) दिला जाणारा राष्ट्रीय पातळीवरील 'इम्पॉवरींग द रुरल पॉप्युलेशन' या घटकाअंतर्गतचा विशेष पुरस्कार सेवा कार्यप्रणालीसाठी पुणे पोलिसांना देण्यात आला. या पुरस्कारासासाठी 40 संस्थांनी सादर केलेल्या उपक्रमांमधून पुणे पोलिसांच्या सेवा कार्यप्रणालीची प्रेक्षकांनी निवड केली.

कोलकत्ता येथील पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमासाठी पश्‍चिम बंगालच्या महिला व बालविकास मंत्री शशी पांजा प्रमुख पाहूण्या म्हणून उपस्थित होत्या. पांजा व इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या राखी सरकार यांच्या हस्ते पोलिस निरीक्षक शिल्पा चव्हाण व महिला पोलिस कर्मचारी पुजा भगत यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.

'इम्पॉवरींग द रुरल पॉप्युलेशन' या घटकाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या विशेष पुरस्कारासाठी विविध संस्थांकडून सामाजिक सबलीकरणाकरीता राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाकरीता पुरस्कार दिला जातो. या पुरस्कारासाठी 40 संस्थांनी त्यांचे सामाजिक सबलीकरणासाठीचे उपक्रम सादर केले होते. संबंधीत उपक्रमाचे सादरीकरणास पारितोषिक प्राप्त होण्यासाठी कार्यक्रमास उपस्थित प्रेक्षकांनी दिलेल्या मतांवरुन अंतिम निवड होते. त्यानुसार, गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त बच्चन सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली चव्हाण यांनी सेवाची माहिती देणारे दृकश्राव्य सादरीकरण केले. त्यानुसार, 40 सादरीकरणातून सेवा उपक्रमाची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली.

पोलिस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांनी पोलिस ठाण्यांना भेटी देणाऱ्या नागरीकांच्या तक्रारींचे निवारण होण्यासाठी सेवा कार्यप्रणाली सुरू केली होती. त्यानुसार, आत्तापर्यंत दोन लाख 37 हजार 128 नागरीकांनी भेटी दिल्या. त्यापैकी दोन लाख तीन हजार 819 नागरीकांशी सेवा विभागामार्फत संपर्क साधण्यात आला. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही सेवा कार्यक्रमाणीला भेट दिली.

पुणे शहर पोलिस यांना कलकता येथे पहिला क्रमांक भेटला आहे.. सेवा (SEVA- Service Excellence & Victim Assistance ) साठी...

— CP Pune City (@CPPuneCity) February 28, 2020