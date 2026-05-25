Pune Crime Control: पुण्यात गुन्हेगारी आळा घालण्यासाठी रात्री १० नंतर हॉकर्स, टपऱ्या, रस्त्यावरील खाद्यगाड्या बंद; सारसबाग, नदीपात्र चौपाट्यांवरही निर्बंध

पुणे : शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेते, हॉकर्स, गाड्या आणि पानटपऱ्या रात्री १० वाजेनंतर बंद करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये सारसबाग आणि नदीपात्रासह इतर चौपाट्यांवरीलही खाद्यपदार्थ विक्री रात्री दहानंतर बंद राहील, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले..गेल्या काही दिवसांपासून शहरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. रात्रीच्या वेळी टपऱ्या आणि खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवर होणारी गर्दी, त्यातून होणारे वाद आणि भाईगिरीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात रात्रीची नाकाबंदी आणि पोलिसांची गस्त देखील वाढवण्यात आली आहे..पोलिसांच्या या निर्णयामुळे रात्रीच्या वेळी व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. रात्री उशिरापर्यंत चालणारे स्टॉल्स आणि हॉकर्समुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. शहरात रात्रीच्या वेळी येणाऱ्या-जाणाऱ्या संशयास्पद वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. महत्त्वाचे चौक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचे अड्डे असणाऱ्या भागांत पोलिसांची गस्त वाढविण्यात आली आहे..शहरात रस्त्यावरील आणि चौपाटीवरील खाद्यपदार्थ विक्रेते, हॉकर्स, पानटपरीचालकांची दुकाने रात्री दहानंतर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हॉटेल, बार यांना मध्यरात्री दीडपर्यंत नियमानुसार परवानगी दिली आहे, ती पूर्वीप्रमाणे सुरू राहतील. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, बार आणि पबचालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर.