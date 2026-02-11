Pune Police combing operation : पुणे पोलिसांचे बुधवार पेठेत कॉम्बिंग ऑपरेशन! रात्री १२ ते पहाटे ३ वाजेपर्यंत धडक कारवाई

Pune Police action in Budhwar Peth : फरासखाना पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाच्या घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी बुधवार पेठेत मध्यरात्री धडक कॉम्बिंग ऑपरेशन राबवत वेश्यावस्तीत मोठी झाडाझडती मोहीम हाती घेतली. रात्री १२ ते पहाटे ३ वाजेपर्यंत चाललेल्या या कारवाईत ५० हून अधिक घरांची तपासणी करण्यात आली, तर बुधवार पेठेच्या प्रत्येक गल्लीबाहेर कडक नाकाबंदी करण्यात आली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, वेश्यावस्तीत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या एका बांगलादेशी तरुणीवर कारवाई न केल्याप्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यातील महिला कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले होते. संबंधित तरुणीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती न देणे आणि पैशांचा व्यवहार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कॉम्बिंग ऑपरेशनचा निर्णय घेतला..यानुसार स्थानिक पोलिसांसह गुन्हे शाखेच्या विविध युनिटमधील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या फौजफाट्यासह बुधवार पेठेत दाखल झाले. बुधवार पेठेत येणाऱ्या-जाणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर नाकाबंदी करून संशयितांची तपासणी करण्यात आली.शुक्रवार पेठ पोलिस चौकी परिसरातील कुंटणखान्यांमध्ये महिला पोलिसांकडून महिलांची चौकशी करण्यात आली. तसेच परिसरात वावरत असलेल्या अनेक तरुणांची झाडाझडती घेण्यात आली..Pune Crime : दोन लाखांची लाच घेताना लष्करी अधिकाऱ्यांना रंगेहात पकडले; ‘सीबीआय’ ची कारवाई.अमली पदार्थांची देवाणघेवाण, अल्पवयीन मुलींना जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडणे तसेच बांगलादेशी महिलांचे बेकायदा वास्तव्य या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून पोलिसांनी अनेक संशयितांची चौकशी केली.या कारवाईमुळे बुधवार पेठ परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पहाटेपर्यंत पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला होता. पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.