Pune Bhate Vimukta Protest : भटके विमुक्त समाजाचा अपमान करणाऱ्यावर तात्काळ कारवाईची मागणी; कारवाई न झाल्यास उग्र आंदोलनाचा भाजप भटके विमुक्त मोर्चाचा इशारा

पुणे : भटके विमुक्त समाजाबाबत अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या गिरीश गायकवाडविरोधात भटके विमुक्त समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. संबंधित व्यक्तीवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी आज भाजप भटके विमुक्त मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. तसेच या व्यक्तीवर लवकरात लवकर कारवाई न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही भाजप भटके विमुक्त मोर्चातर्फे देण्यात आला आहे. यावेळी समाजातील शेकडो बांधव, महिला, युवक, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..नरेंद्र पवार यांनी पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भटके विमुक्त समाजाबाबत वापरण्यात आलेले कथित शब्द हे अपमानास्पद असून त्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. अशा प्रकारच्या वक्तव्यामुळे समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून संबंधित व्यक्तीविरोधात तातडीने गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..तसेच यावेळी संबंधित व्यक्तीच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करत घोषणाबाजीही करण्यात आली. समाजाच्या सन्मानाशी तडजोड केली जाणार नाही, तसेच भविष्यात कोणत्याही समाजाविषयी अवमानकारक भाषा वापरणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा इशाराही यावेळी प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र पवार यांनी दिला आहे..भटके विमुक्त मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र पवार यांनी सांगितले की, भटके विमुक्त समाज हा राज्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जडणघडणीत महत्त्वाचे योगदान देणारा समाज आहे. त्यामुळे समाजाचा अपमान करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याच्या चौकटीत कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल..दरम्यान, या प्रकरणामुळे भटके विमुक्त समाजामध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण असून राज्यभरातून विविध सामाजिक संघटना आणि समाजबांधवांनी या घटनेचा निषेध व्यक्त केला आहे..भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस शिवाजी आव्हाड राजू शेठ साळुंखे राजेश धोत्रे शक्ती सिंग कल्याणी सौ सविता पवार प्रकाश गायकवाड तुषार जाधव सौ सुमन गायकवाड श्री चंद्रकांत जाधव दिनकर गायकवाड लक्ष्मण जाधव श्री हरी सावंतअनेक पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.